Man die wapen leegschoot in taxi meldt zich op politiebureau

De passagier van de taxi schoot het dashboard van de taxi aan flarden (foto: Jack Brekelmans/SQ Vision)

De 33-jarige man die zijn wapen leegschoot in een taxi in Tilburg is aangehouden. Winny G. meldde zich zelf op het bureau.

Begin deze maand werden in de taxi schoten gelost. Dat gebeurde in de buurt van de Bredaseweg. In de taxi zaten drie mannen. Na de schietpartij sprongen ze de taxi uit.

De geschrokken chauffeur reed door naar Oisterwijk. Daar belde hij de politie. Er waren meerdere kogelinslagen in de taxi te zien.

Vanwege de schietpartij was de politie op zoek naar Winny G. Hij is een bekende van de politie. Winny G. zou degene zijn die schoot. Hij meldde zich vrijdagavond op het politiebureau. Daar is hij aangehouden.

