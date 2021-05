Boswachters zijn blij: na drie kurkdroge zomers bloeit de natuur weer op

Wachten op privacy instellingen... Boswachter Janneke de Groot in de natte natuur Volgende Vorige vergroot 1/2 De droogte heeft de afgelopen jaren flink toegeslagen in de Brabantse natuur.

Enthousiast loopt boswachter Janneke de Groot van Staatsbosbeheer door een drassig weiland. De droogte heeft de afgelopen jaren flink toegeslagen in de Brabantse natuur. Maar er is goed nieuws: op veel plekken is de natuur zich aan het herstellen.

Het is zichtbaar nat in natuurgebied de Biezen bij Aarle-Rixtel. "Na drie droge zomers is het waterpeil eindelijk weer een beetje normaal. Boswachter Janneke is blij met iedere druppel regen, zo vertelt ze terwijl ze met haar laarzen bijna in de modder wegzakt. "Het gras is weer frisgroen, er staan veel planten en struiken in bloei én er vliegen vlinders in het rond. De natuur is nu op zijn mooist."

Afwachten

Ondanks de regen en het koele voorjaar hangt de boswachter de vlag nog niet uit. "De natuur is weer aan het opkrabbelen, maar het is maar afwachten in hoeverre planten en dieren herstellen", zegt Janneke. Als voorbeeld noemt ze de kommavlinder, de libel en de kamsalamander en alle heidegebieden in Brabant."

"Vorig jaar was een groot deel van de Brabantse heide verdroogd. Ze veranderde deels in een dorre grauwe vlakte. Ik had het nog nooit zo erg gezien", zegt de boswachter.

Even verderop in het natuurgebied laat ze enthousiast een sloot zien. De sloot is helemaal gevuld met water en prachtige bloeiende witte waterplanten. "Het ziet er sprookjesachtig uit. Dit is wat je graag wilt zien als boswachter. Hier word ik blij van. Door de droogte vielen sloten, poelen, vennen en zelfs beken compleet droog. In Brabant zijn we wel wat gewend, maar dit was extreem", zegt Janneke.

Orchideeën

Janneke staat in een weiland. "Ooit stond het hier vol met prachtige orchideeën", vertelt de boswachter.

"Natuurgebieden zijn nu vaak kleine eilandjes die zijn omgeven door stad en door het platteland, waar het waterpeil kunstmatig laag wordt gehouden. Staatsbosbeheer streeft naar meer natuur, zodat het water beter kan worden vastgehouden", aldus de boswachter, die de hoop houdt op volledig herstel van het natuurgebied. "Ik droom dat het hier weer net zo mooi wordt als eerst."

App ons!

Heb je een foutje gezien of een opmerking over dit artikel? Neem dan contact met ons op.