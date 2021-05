Bestuurder van gestolen auto neemt de benen na achtervolging op A2

De man werd in het bosgebied bij de Geuzendijk aangehouden. Foto: Google Maps. vergroot

De politie heeft zaterdag twee bestuurders aangehouden die beiden rond 11.00 uur in gestolen auto's over de A2 richting het zuiden reden. Een van de auto's werd tegengehouden in Someren, de bestuurder zit vast.

Malini Witlox Geschreven door

De bestuurder van de andere auto ging ervandoor. Tijdens de lange achtervolging werden volgens de politie snelheden van 200 kilometer per uur bereikt. Uiteindelijk crashte de bestuurder met zijn auto, hij ging er daarna te voet vandoor.

In het bosgebied vlakbij de Geuzendijk tussen Budel en Weert is hij aangehouden. De twee auto's zijn in beslag genomen en het onderzoek loopt. Er zijn verschillende politieteams ingezet, meldt de politie.

App ons!

Heb je een foutje gezien of een opmerking over dit artikel? Neem dan contact met ons op.