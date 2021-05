Coronanieuws: 833 nieuwe besmettingen, KNVB hoopt op fans bij play-offs

11.34

De Britse regering beslist volgende maand of het ondanks de zorgen over een nieuwe Indiase coronavariant doorgaat met de laatste fase van het versoepelen van de lockdown. "Het is de grootste stap op onze routekaart. We nemen daar op 14 juni een definitief besluit over", zei minister Matt Hancock van Volksgezondheid bij Sky News. Premier Boris Johnson had gehoopt de laatste stap te zetten op 21 juni. Dan zouden alle beperkingen op sociale contacten in Engeland moeten vervallen.