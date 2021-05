Coronanieuws: 'Nederland stuurt vaccins voor heel Suriname'

03.30



Ongeveer 1850 hardlopers nemen zondag deel aan een hardloopevenement in Enschede. Het is een Fieldlab-evenement en deze vindt plaats op de oude vliegbasis Twente. Het is de eerste hardloopactiviteit met plek voor duizenden deelnemers sinds het begin van de corona-uitbraak. De organisatie laat weten dat 'alles kan zoals de mensen gewend zijn". "Het enige dat ontbreekt, is publiek".