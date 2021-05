Kruisboog met pijlen gevonden in auto van dronken bestuurder

In de auto lag een kruisboog (foto: SQ Vision) In de auto lag ook een ander wapen (foto: SQ Vision) Foto: SQ Vision Volgende Vorige vergroot 1/3 In de auto lag een kruisboog (foto: SQ Vision)

Een 20-jarige man uit Bernheze is aangehouden nadat de politie een kruisboog met pijlen in zijn auto vond. De man was betrokken bij een ongeluk op de vroege zondagmorgen.

Het ongeluk gebeurde om kwart voor zeven op de A2 tussen Budel en Weert. Twee auto's raakten elkaar.

Toen de politie kwam, vonden agenten een kruisboog die binnen handbereik van de 20-jarige bestuurder lag. Daarnaast lagen pijlen onverpakt binnen handbereik. Toen ook nog eens bleek dat de man uit Bernheze onder invloed had gereden, werd hij aangehouden.

Zijn beschadigde auto werd afgevoerd door een bergingsbedrijf.

