Mega-proces tegen Martien R. en Osse criminele familie gaat lang duren

Operatie Alfa in vier foto's: politie, drugs wapens en explosieven vergroot

Cocaïne, pillen en wapens. Dat waren de belangrijkste artikelen in de criminele 'winkel' van de familie R. uit Oss. En Martien (50) alias ‘De Kop’ was de baas van die misdaadorganisatie. Ook zijn zoon, broers, neef, oom, schoonzus en wat handlangers waren volop actief met allerlei illegale dingen. Dat is in het kort het verhaal dat politie en het Openbaar Ministerie vertellen. En over die beschuldigingen moet de rechtbank in Den Bosch zich gaan buigen. Maandag begint het proces.

De familie R. bezocht het paleis van justitie al zo vaak. Via de voordeur, soms via de achterdeur waar de cellen zijn. Waren ze weer gepakt voor wiethandel bijvoorbeeld. Martien leek de afgelopen jaren met grotere dingen bezig. Maar steeds volgde vrijspraak, zoals na de moord op Hans van Geenen (2008) en jaren later in een Rotterdamse cocaïnezaak. Er kwamen bij de politie daarna steeds zorgelijkere verhalen binnen over mishandeling en brandstichting door familieleden. Daarom probeerde een speciaal team vanaf 2017 uit te zoeken wat er van waar was. Onderzoek Noord was begonnen.

Stiekem

Agenten kwamen stiekem binnen bij de familie en verstopten microfoons en camera's. Die vingen allerlei bewijs op, zoals het uitproberen van machinegeweren tijdens oud en nieuw. Bewijs zat ook in cryptotelefoons. Chats over ‘bakken’ (zeecontainers met coke) ‘miere’ (mierezuur, voor de productie van synthetische drugs) en ‘Glocks’ (pistolen).

Toen duidelijk was dat er meer te vinden moest zijn, volgde in november 2019 Operatie Alfa. Wekenlang doorzochten agenten woonwagenkampen, loodsen en woonhuizen in de gemeente Oss. Zo'n grote operatie zagen we zelden. De politie wilde graag tonen dat ze bezig waren met het ontmantelen van een misdaadorganisatie. De advocaten spraken van een ‘show’ waarin de Osse familie al bij voorbaat was veroordeeld.

Machinegeweren

Maar de doorzoekingen leverden ook veel op. Een compleet wapenarsenaal mét DNA van verdachten. De politie vond bijna 40 pistolen, machinegeweren, munitie, handgranaten en andere explosieven. Het OM kon ook de link leggen tussen Oss en twee coketransporten. 1561 kilo coke in de haven van Antwerpen in uitgeholde boomstammen. En dan nog een transport van 315 kilo drugs, ook in België. En verder was er een speedlab in Leeuwarden, ook van de familie R. zegt het OM.

In het dossier ontbreken opvallend genoeg het geweld en de intimidatie waarmee het onderzoek ooit begon. Het is wel zo dat twee Alfa-verdachten komend najaar nog voor de rechter moeten komen voor de moord op Peter Netten in Oss. De zoon van Martien R. en medeverdachte Kaan D.

Uitzonderlijk

Wat maakt deze zaak nu bijzonder? Niet zo zeer de misdrijven zelf. Er zijn veel grotere Brabantse cokezaken. Het wapenarsenaal was spectaculair en zorgwekkend maar geen uitzondering. Het is een ‘huis-tuin-en-keukenzaak over drugs en wapens’, zei een van de advocaten tijdens een tussentijdse zitting.

Bijzonder is en blijft toch de start: Operatie Alfa, de naam voor de reeks invallen en doorzoekingen waarmee de zaak in het nieuws kwam. Zo groot zagen we zelden. Waarom voor die spectaculaire aanpak werd gekozen, dat wordt later tijdens dit proces uitgelegd.

Discussie

Over die naam Operatie Alfa is vanaf het begin al ophef. Die ophef bleef altijd hangen. Ook op tussentijdse zittingen was er discussie over hoe de familie werd weggezet. De advocaten spreken over vooringenomenheid, een show, blunders en nog meer. Zij mogen namens de familieleden de aftrap verzorgen, nog vóórdat het feitelijke proces begint.

De advocaten pleiten er maandag waarschijnlijk voor dat het proces moet stoppen. Maandag en dinsdag luistert de rechtbank eerst naar die op- en aanmerkingen. Vrijdag begint pas de inhoudelijke bespreking van de misdrijven, een cokezaak.

Megazaak

De komende rechtszaak over Onderzoek Noord is een van de grootste ooit in Den Bosch. Dat is vooral omdat allerlei losse zaken zijn samengevoegd en omdat de vijftien verdachten gezamenlijk worden berecht. Andere megazaken worden vaak in stukjes behandeld, zoals de megazaak (2016) rond de Party King, met zo'n 50 verdachten. Voor de rechtbank in Breda hadden ze ook ooit zo'n wekenlang proces. Eind jaren '90 speelde voor de rechtbank in Breda de Juliëtzaak en later ook het wekenlange hoger beroep in Den Bosch.

En daar zitten ook de overeenkomsten die het een megaproces maken. Brabantse criminelen die dik geld verdienen met drugs en wapens en hun misdaadwinsten witwassen. In dit geval georganiseerd als familie. En in de ogen van het OM dus leden van een criminele organisatie. Alle misdrijven bij elkaar opgeteld goed voor straffen tot vér boven de 12 jaar.

Vijftien verdachten werden aangeklaagd met ieder zijn of haar eigen rol. De oudste is dik in de 70, de jongsten zijn halverwege de 20 jaar oud.

Achttien zittingszagen zijn gepland en zeven reservedagen. Begin juli komt het OM met de strafeisen. Als het allemaal loopt zoals gepland, volgt begin september het vonnis van de rechtbank.

Zoon Anton, broer Toon en als derde van links Martien R. (tekening: Adrien Stanziani). vergroot

