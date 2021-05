Verslaggever Frans gaf Máxima drie zoenen: 'Het ging heel spontaan'

Wachten op privacy instellingen... Frans van Hoof kust prinses Maxima. Volgende Vorige vergroot 1/2 Verslaggever Frans van Hoof kuste prinses Máxima: 'Het ging spontaan'

Hij was twintig jaar geleden na Willem Alexander vermoedelijk de eerste man in Nederland die prinses Máxima kuste: Omroep Brabant-verslaggever Frans van Hoof. "Het was een spontane actie. De toenmalige commissaris van de Koningin Frank Houben riep nog dat het tegen het protocol in was. Jammer dan voor het protocol", zegt Frans twintig jaar later met een lach.

Een ploeg van Omroep Brabant was in september 2001 bij het bezoek van prinses Máxima en prins Willem Alexander in Eindhoven om 'de mand van Máxima' aan te bieden. Dat was een mand met allemaal geschenken aangeboden door Brabanders. "Er was zelfs iemand uit Zevenbergschen Hoek die beweerde twee Argentijnse pony's te hebben, die hij cadeau wilde doen aan Máxima. Ik ben daar toen nog gaan kijken", zegt Frans. De pony's zaten uiteraard niet in de mand, maar Omroep Brabant kreeg precies anderhalve minuut de tijd om de cadeaus aan te bieden aan Maxima.

"Ik ben van nature nogal een kusser."

Frans was degene die de eer te beurt viel. Toen het zover was besloot hij spontaan om de prinses, volgens goed Brabants gebruik, drie zoenen op de wang te geven. Hij had er vooraf niet over nagedacht en was ook geen moment bang of het wel goed zou aflopen.

"Ik ben van nature nogal een kusser en ik hou van mooie vrouwen", zegt hij met een brede lach. Op de foto en beelden is te zien dat de prinses er zelf wel om kon lachen. "Vergeet niet dat in een Latijns land als Argentinië veel meer gekust wordt dan hier, dus ze is wel wat gewend", zegt Frans.

De gepensioneerde oud-verslaggever is niet trots dat hij de huidige koningin als een van de eersten in Nederland heeft gekust. "Ik ben helemaal niet koningsgezind", zegt hij. De reacties liepen enorm uiteen. Veel mensen vonden het een geweldige stunt, anderen vonden het totaal ongepast.

"Ik heb mij na die kus drie dagen niet gewassen."

Twintig jaar later herinnert alleen een foto in een boek dat Frans voor zijn 65ste verjaardag kreeg van zijn vrouw nog aan de kus. "Als ik aan mensen vertel dat ik Máxima heb gekust geloven ze dat meestal niet. Als ik dan deze foto laat zien, zeggen ze dat die gefotoshopt is. Maar niks gefotoshopt", zegt de oud-verslaggever. Een mooie herinnering vindt hij het zeker. "Ik heb mij na die kus drie dagen niet gewassen", grapt hij.

App ons!

Heb je een foutje gezien of een opmerking over dit artikel? Neem dan contact met ons op.