Corona krijgt Libéma-directeur niet klein: 'Geen uur minder om geslapen'

Met 24 bedrijven in de recreatiesector heeft Libéma-directeur Dirk Lips de verlammende werking van corona gevoeld. Al zijn bedrijven moesten de deuren sluiten door de lockdown. "Ik heb er geen uur minder om geslapen. Als er noodsituaties zijn moet je snel handelen en aanpassen. We zijn een familiebedrijf van 35 jaar oud en we hebben de middelen om klappen op te vangen", zei Lips zondag nuchter in het praatprogramma KRAAK van Omroep Brabant.

Vier dierenparken heeft Libéma, waarvan de Beekse Bergen de bekendste is. In die parken werd de bezoekersstilte gebruikt om te investeren of werden de bestaande onderdelen optimaal ingezet zodat er toch nog gasten werden ontvangen. "In ZooParc Overloon zijn we gaan investeren in een nieuwe dierenopvang. Bij bijvoorbeeld de Beekse Bergen hebben we de vakantieparken extra gepromoot", vertelt Lips.

Thuiswerken in een vakantiehuisje

"Met name in de vakantieparken was meer mogelijk", gaat hij verder. "Toen de jeugd ook niet naar school kon, hebben we gezegd: kom dan naar ons. Waarom niet in onze safarihuisjes de lessen op je laptop volgen en thuiswerken in een spannende savanne-omgeving met bijbehorende dieren." En dat werkte. Waar normaal 100 gasten op het vakantiepark zaten, waren dat er nu 800.

Lips is ook niet negatief over het vorige coronajaar. "In de laatste maanden van 2020 was alles open en hebben we het verlies van de eerste maanden weer aardig goed gemaakt."

Personeel staat klaar

Woensdag mogen zeer waarschijnlijk de grote buitenparken weer open. "Ik ga niet zitten wachten op de persconferentie (van dinsdag) om officieel groen licht te kijken", reageert Lips. "De roosters zijn gemaakt, ik kan niet een dag vooraf honderden medewerkers uit mijn hoge hoed toveren." De binnenverblijven van dieren blijven wel nog dicht. "Maar alle dieren zullen voor de bezoekers te zien zijn", verzekert hij.

De crisis heeft het ondernemerschap binnen Libéma niet stilgelegd. Niet alleen is de relatieve rust in coronatijd gebruikt om te bouwen en verbeteren. De plannen om uit te breiden zijn ook nog erg levend. "Ik denk dat er nog wel een vijfde dierenpark bij komt. In Nederland gaat dat waarschijnlijk niet lukken. Dat is te klein en te duur voor zulke grote projecten. In Europa zie ik meer kansen. Denk aan Frankrijk, Engeland of Italië. De overname van een dierentuin in Bretagne zit er waarschijnlijk niet in", besluit Lips. "Ons bod is niet geaccepteerd."

