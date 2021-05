'Al gebeurt het niet vandaag, Willem II blijft in de Eredivisie!'

Vreugde bij Willem II na de derde Tilburgse treffer in Den Haag (foto: OrangePictures). vergroot

Vorig jaar was Willem II de verrassing van het voetbalseizoen, maar dit jaar moet de club tot de laatste dag van de reguliere competitie strijden voor lijfsbehoud in de Eredivisie. Winst tegen Fortuna Sittard is zondagmiddag noodzakelijk om niet afhankelijk zijn van het resultaat van concurrent FC Emmen, dat op hetzelfde moment het al gedegradeerde VVV-Venlo treft.

Vanwege de coronabeperkingen kunnen de Willem II-fans het duel met Fortuna niet in het stadion volgen. Ze zijn aangewezen op de tv, radio of internet. Een van deze Tilburgse fans is Joost Huijbregts. "Het is heel jammer dat we er vanwege de coronabeperkingen niet bij kunnen zijn", verzuchtte hij in het radioprogramma De Zuidtribune op Omroep Brabant.

"Dat is het hele voetbalseizoen al zo zuur. Ik ben er heel het seizoen al niet bij. Ik denk dat dit voor Willem II een aderlating is geweest. Wij zijn als supporters toch de twaalfde man. Ik ben ervan overtuigd dat dit seizoen, als wij allemaal op de tribune hadden kunnen zitten, heel anders was verlopen."

'De spelers weten wat er op het spel staat'

Toch is Joost niet bang dat het alsnog misloopt voor Willem II zondagmiddag. "Willem II gaat het halen", benadrukt hij. "Daarvan ben ik overtuigd. Alleen zal het niet gemakkelijk worden. Maar de spelers weten waarvoor ze het doen en wat er op het spel staat. Ik hoop dat ze er een paar schepjes bovenop kunnen doen om Fortuna zoek te spelen."

Hij ziet een voordeel in het feit dat Fortuna ook nog ergens om speelt. De Limburgse ploeg heeft namelijk nog een kleine kans op het bereiken van de play-offs om Europees voetbal. "Fortuna moet dus de aanval zoeken, waardoor er ruimte komt voor Willem II. Ik denk dat dit een voordeel kan zijn voor ons clubke."

NAC Breda

Mocht Willem II puntenverlies lijden en FC Emmen alsnog over de Tilburgse ploeg heen klimmen op de ranglijst, dan moet het team van trainer Zeljko Petrovic de play-offs om promotie/degradatie in. Daarin wacht dan wel een spannend affiche. De nummer 16 van de Eredivisie moet het daarin donderdag namelijk opnemen tegen NAC Breda.

"Ik moet er nog niet aan denken", lacht Joost. "Maar als het zo moet zijn, dan is het wel heel leuk om tegen onze buren een mooie pot voetbal te spelen. Maar ook al gebeurt het niet deze dag, wij blijven in de Eredivisie! Maar laten we het vandaag maar afmaken. Ik denk dat dit het beste is."

Bier over de datum

Joost heeft het bier om het lijfsbehoud te vieren alvast klaargezet. "Flessen Willem II-bier", vertelt hij. "Die flesjes heb ik al een tijdje. Ik had gezegd dat ik die pas zou opdrinken als we dit seizoen eens zouden gaan winnen. Dat gebeurde op een gegeven moment, maar toen heb ik gezegd dat ik dit bier pas zou opdrinken als de ploeg in de Eredivisie blijft. De flesjes zijn nu bijna over de datum, haha. Ik hoop dat ik ze zondagmiddag open kan ploppen."

