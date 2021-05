Fietser geraakt door auto met caravan, slachtoffer zwaargewond

Wachten op privacy instellingen... Foto: Rico Vogels/SQ Vision Volgende Vorige vergroot 1/2 Auto met caravan raakt fietser die zwaargewond raakt

Een fietser, een man van 87, is zondagmiddag zwaargewond geraakt in de Dorpstraat in Leende. Het slachtoffer werd geraakt door een auto met caravan.

De auto is na het ongeluk doorgereden, vermoedelijk in de richting van Heeze. Waarschijnlijk heeft de automobilist niet gemerkt dat de fietser is geraakt. De politie is op zoek naar de automobilist.

De fietser kwam door de botsing hard ten val. Een traumahelikopter is geland in het centrum van Leende. De trauma-arts is ter assistentie meegegaan met de ambulance, die het slachtoffer met spoed naar het ziekenhuis heeft gebracht.

Het is dit weekend alweer het derde ongeluk waarbij iemand is doorgereden. Zaterdagavond reed een auto door na een ongeluk in Breda. Die automobilist meldde zich zondag zelf bij de politie. En op de A16 bij Zevenbergen reed zaterdagochtend de veroorzaker van een ongeluk door. Die bestuurder werd uren later aangehouden Hendrik Ido Ambacht.

LEES OOK:

App ons!

Heb je een foutje gezien of een opmerking over dit artikel? Neem dan contact met ons op.