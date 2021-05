Vier Tilburgers aangehouden na mishandeling herrieschopper

De politie heeft zondagnacht vier Tilburgs aangehouden die een man mishandelden aan de Besterdring. Het slachtoffer zou volgens de Tilburgers hen bedreigd hebben waarna ze hem schopten en sloegen.

Over het slachtoffer, van 28 uit Dordrecht, waren eerder die avond al verschillende meldingen van overlast gedaan. Agenten zijn is naar aanleiding van deze meldingen naar verschillende plekken geweest. Agenten hebben de man aangesproken op zijn gedrag.

De man vertoonde verward gedrag. De laatste melding ging niet over de verwarde man maar over een mishandeling. De politie greep in en zag dat het slachtoffer dezelfde was die eerder was gewaarschuwd.