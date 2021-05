Zwaarden en andere steekwapens gevonden in auto verwarde man

De zwaarden en andere steekwapens worden vernietigd (foto:politie) vergroot

De politie heeft zondag verschillende zwaarden, dolken en andere steekwapens in beslaggenomen na een melding over een verwarde man. In totaal gaat het om zeven steekwapens.

Vooral de zwaarden hebben een theatraal uiterlijk. Ze zullen allemaal vernietigd worden. De wapens werden gevonden in de auto van de verwarde man.

