'Ziek in je hoofd', grote verontwaardiging over bekladding Joods monument

Met grote verontwaardiging wordt in Cuijk gereageerd op de bekladding van het Joodse monument in dat dorp. De gedenkplaat voor de Joodse slachtoffers uit de Tweede Wereldoorlog, werd besmeurd met witte verf. Ook werd er 'Free Palestina' opgeschreven. Burgemeester Hillenaar noemt het 'verwerpelijk'. Voorbijgangers gebruiken woorden als 'schoften' en 'ziek in het hoofd'.

Zondagochtend werd de bekladding van het monument aan het Maasveld gemeld bij de politie. Agenten zullen voorlopig een extra oogje in het zeil houden bij het monument.

Zondagmiddag kwam burgemeester Hillenaar met een schriftelijke reactie: Hij schrijft: "In Cuijk zijn tijdens de Tweede Wereldoorlog 13 Joodse inwoners opgepakt, afgevoerd en vermoord. Het Joods monument in Cuijk herinnert aan die afschuwelijke gebeurtenissen. Meer in het algemeen vormt het monument op 4 mei de centrale plaats waar wij onze oorlogsslachtoffers herdenken."

'Draagt niets bij aan erkenning'

De bekladding komt op het moment dat het hevigste geweld in jaren is losgebarsten in Israël en de Gazastrook. Burgemeester Hillenaar daarover: "Aandacht vragen voor het hedendaagse Israëlisch–Palestijns conflict door dit monument op een dergelijke wijze te besmeuren is verwerpelijk. Dat draagt ook niets bij aan erkenning en begrip voor wie of welke zaak dan ook. Het zorgt ook voor verdriet in de Cuijkse gemeenschap."

En tot slot: "In het monument staat 'Ter nagedachtenis en bezinning’ gebeiteld. Misschien is het goed als degene die dit op zijn geweten heeft deze aansporing nog eens goed tot zich laat doordringen.”

'Schoften'

Ook mensen die zondag het gehavende monument passeren, hebben geen goed woord over voor de actie. "Het zijn gewoon een paar schoften die dat doen, die geen flauw benul hebben waar zo'n monument voor staat, denk ik", zegt een man. Voor hem valt de bekladding niet in de categorie kwajongensstreek. "Nee, dan ga je niet een hele pot verf kopen en 'Free Palestina' erop kalken."

Net als burgemeester Hillenaar legt de man een direct verband met het opgelaaide conflict tussen Israël en de Palestijnen. "Ja, dat zal wel, anders zet je dit er niet op."

Een vrouw daarover: "Deze mensen hebben daar niks mee te maken, daar is dit monument niet voor. Dit is voor de Joden die gestorven zijn. Dat heeft niks met Israël of Palestina te maken." In en in triest, is haar conclusie. "Zoiets doe je niet. Overleden mensen laat je met rust. Je bent ziek in je hoofd als je zoiets doet. En dan zeg ik het heel netjes."

En een derde voorbijganger kan er ook al met de pet niet bij: "Mensen beseffen niet wat ze doen. Volgens mij hebben ze het verstand op nul staan."

