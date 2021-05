Zoektocht naar baby van Wernhoutsburg levert niets op

Duikers zochten naar sporen in Wernhout (foto: Eva de Schipper). vergroot

De zoektocht in het water bij vakantiepark Wernhoutsbrug in verband met de vondst van een dode baby is afgerond. Met de actie van zondag in het meertje in Wernhout wilde de politie meer duidelijkheid krijgen over het pasgeboren kind dat woensdagmiddag dood werd aangetroffen in het park.

Een woordvoerster van de politie kon in het belang van het onderzoek niet zeggen of er iets is aangetroffen.

De duikers van de politie zochten in het meertje naar sporen die mogelijk iets met deze zaak te maken hebben. Het onderzoek naar de doodsoorzaak en de identiteit van de ouders van de baby is volgens de politie nog in volle gang.

