Wie is de baby van Wernhoutsburg? Meter voor meter wordt meertje doorzocht

Wie is het pasgeboren meisje dat vier dagen geleden dood in een vuilniszak werd gevonden, vlakbij een meertje op bungalowpark Wernhoutsburg? In de hoop dichterbij een antwoord op die vraag te komen, tasten duikers zondag meter voor meter de bodem van het ondiepe watertje af. Een voorbijganger: "Het is een tragedie."

Twee mensen die hun hond uitlaten op een pad in de buurt van het watertje, het Patersven, het zijn de enige figuranten in een verder doodstil decor. Op de duikers en andere politiemensen na dan, maar dat zijn deze zondag eigenlijk de hoofdrolspelers. Aan hen de belangrijke taak sporen te zoeken die het onderzoek rond de baby vooruit kunnen helpen. Zodat het pasgeboren meisje in elk geval een identiteit krijgt. En haar moeder de hulp waarvan de politie vermoedt dat ze die hard nodig heeft,.

Het lichaampje van de baby werd woensdag gevonden in een vuilniszak, vlakbij het meertje. Het water daar is maar ongeveer een halve meter diep. Twee duikers tasten meter voor meter de bodem af. Een politieman kijkt toe, net naast een monumentje dat daar spontaan voor de anonieme baby is verrezen. Het silhouet van de man naast neergelegde bossen bloemen en het kruis dat erbij staat, het is een aangrijpend, bijna plechtig beeld.

De wind ruist door de bomen, de zon boven het water breekt zo nu en dan door, de vogels fluiten. Bewoners van Wernhoutsburg blijven weg bij de politielinten en laten de speurders hun werk doen. Vanaf hun chalets kijken sommigen zo nu en dan naar wat zich deze zondag in en bij het water afspeelt.

Een van de mannen die zijn hond uitlaat, is John. Hij woont al 23 jaar op Wernhoutsburg, dat vroeger Patersven heette. Volgens hem is het er gezellig wonen, gemoedelijk. Maar deze dagen werpt de vondst van de dode baby een donkere schaduw over het park. "De mensen die je tegenkomt in de supermarkt of tijdens het uitlaten van de hond, iedereen heeft het erover."

Hij vertelt dat een groot deel van de bewoners gepensioneerd is. "Mensen die er behoefte aan hadden, zochten elkaar donderdag op. Het is een tragedie."

Iets na half twaalf zijn de duikers weer verdwenen. Twee agenten met een drone blijven achter. Ook vanuit de lucht wordt zondag gezocht naar sporen, welke aanwijzing dan ook. Onder water, in het gras, of in het laboratorium waar knappe koppen het lichaam van het dode kindje onderzoeken, overal kan het antwoord verborgen zijn op de vraag: wie is de baby van Wernhoutsburg?

