Dode baby in Wernhout: duikers doorzoeken water bij vakantiepark

Duikers zoeken in het water naar sporen (foto: Eva de Schipper). vergroot

Duikers doorzoeken zondag vanaf tien uur het water bij vakantiepark Wernhoutsburg. Dit is onderdeel van het onderzoek rondom de dode baby die afgelopen woensdag in een vuilniszak op het bungalowpark werd gevonden.

De politie laat weten te zoeken 'naar sporen die het onderzoek verder kunnen helpen'. Het is vier dagen na de vondst nog altijd niet duidelijk wie het pasgeboren meisje is. Ook is de moeder nog niet gevonden.

Rond elf uur zag de verslaggever van Omroep Brabant hoe twee duikers meter voor meter de bodem aftastten in het ondiepe water. Ook werd een drone de lucht ingelaten.

Het lichaampje van de baby werd afgelopen week gevonden in een vuilniszak vlakbij het meertje, door een bewoner van het vakantiepark bij de Kleine Heistraat. De politie deed direct urenlang onderzoek met een speurhond en een helikopter. Maar wie de moeder is en waarom het meisje werd achtergelaten, werd daarmee niet duidelijk.

Diverse tips

Het onderzoek is dan ook nog in volle gang, zo schrijft de politie. "Diverse tips worden nagelopen en sporen worden onderzocht." Of door die tips al enig zicht is op wie de ouders kunnen zijn, zegt de politie niet.

Eerder werd al een getuigenoproep gedaan, zondag werd die nog eens herhaald. Niet alleen mensen die iets hebben gezien wordt gevraagd die informatie te delen: "Weet u meer over de mogelijke ouders en hun verblijfplaats? Laat ons dat dan weten. Ieder detail, hoe klein ook, kan ons helpen!"

Hulp

Eerder liet de politie al weten niet uit te sluiten dat de moeder in België woont. Een politiewoordvoerder zegt hier zondag over: "Dat is puur vanwege de ligging, een paar kilometer van de grens af." Het vermoeden bestaat dat de moeder dringend hulp nodig heeft.

Het onderzoek wordt wel enkel gedaan door de Nederlandse politie. "Maar dat wil niet zeggen dat we de media-aandacht in België niet opzoeken."

De vondst van het lichaampje maakte hevige indruk op bewoners van het park en op buurtbewoners. Vrijdag was er een kleine herdenking voor het meisje, ontstaan door een oproep op Facebook. Ook werden bloemen gelegd.

Meter voor meter wordt de bodem afgetast (foto: Eva de Schipper). vergroot

De omgeving ligt er verder verlaten bij (foto: Eva de Schipper). vergroot

