Dode baby gevonden: nu gaan de onderzoekers van het NFI aan de slag

Op het moment dat zoals woensdag in Wernhout een overleden baby wordt gevonden, komt het Nederlands Forensisch Instituut (NFI) in actie. Zij proberen te achterhalen waar het kindje vandaan komt, wat er gebeurd is en wie de moeder en vader zijn.

Forensisch pathologen van het Nederlands Forensisch Instituut onderzoeken het lichaampje. Om erachter te komen wie de baby is, kijken de pathologen naar het geslacht, de huidskleur en andere opvallende kenmerken. Littekens kunnen er bijvoorbeeld op medische ingrepen wijzen.

Moment van overlijden

Een lichaam verandert vanaf het moment dat het kind overleden is. De onderzoekers bekijken wat er veranderd is, want dit zegt iets over hoe lang de baby al dood is. Vervolgens probeert de patholoog in te schatten of het gaat om een voldragen kindje.

Ze onderzoeken hoe lang geleden de baby geboren is of, in het geval van een onvoldragen kind, hoe lang de moeder zwanger was. Dat is bijvoorbeeld te zien aan de lichaamsafmetingen en de lengte van de botten. Een forensisch antropoloog helpt daar soms bij, want die heeft specialistische kennis van botten.

Doodsoorzaak

Bij een baby is het van belang om te onderzoeken of het kindje heeft geleefd of dat het dood geboren is. Ook onderzoekt het NFI of het kindje levensvatbaar was of niet.

Soms was het kind ziek of had het afwijkingen, waardoor de onderzoekers zeker weten dat het dood geboren is. Ook wordt onderzocht of het kindje gewond is geraakt en ze interpreteren wat de oorzaak van verwondingen kan zijn geweest.

DNA

Een kind erft de helft van het DNA van de moeder en de helft van de vader. Door het DNA-profiel vast te stellen, kan later bewezen worden of iemand de biologische vader of moeder is. De patholoog neemt hiervoor wangslijmvlies of bloed af, als dat kan. Soms ligt het lichaam al te lang en dan kan het monster uit spieren of botten worden gehaald.

Met ander DNA-onderzoek kan het gebied van herkomst, de oog- haar- en huidskleur bepaald worden. Vooral als de baby al lang overleden is en het onherkenbaar is geworden, kan dit helpen bij de zoektocht naar de ouders.

