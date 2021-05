Heel veel emotie bij 'Beschermde Wieg' in Oudenbosch na vondst dode baby

De enige vondelingenkamer in Brabant is in Oudenbosch. vergroot

“Was maar naar ons gekomen. We kunnen je helpen.” Zo reageert Sofie Nagelkerke van de vondelingenkamer of beschermde wieg kamer in Oudenbosch op de vondst van de dode pasgeboren baby op een vakantiepark in Wernhout. Het toeval wil dat zij woensdag nog op het vakantiepark was. Precies rond de tijd dat de agenten daar begonnen met hun onderzoek.

“Ik haalde vrienden op die op het park wonen en ik zag de agenten. Maar ik wist toen natuurlijk nog niet van de vondst van het kindje”, vertelt Nagelkerke donderdag. Toen het nieuws even later naar buiten kwam, werd dit meteen gedeeld in de appgroep van de Stichting Beschermde Wieg waar de vondelingenkamer in Oudenbosch onder valt.

“Nu met alle coronamaatregelen is het misschien makkelijker voor iemand om een zwangerschap te verbergen. Je kunt je makkelijker isoleren. Misschien heeft dat hier meegespeeld”, zegt Nagelkerke. Maar natuurlijk weet ook zij niet wat er zich heeft afgespeeld in het hoofd van de moeder van het kindje.

"Er gaan bij het horen van dit verhaal heel veel emoties door onze hoofden."

“Wist ze dat ze zwanger was? Of kwam ze er pas vijf minuten voor de bevalling achter? Is het kindje dood geboren?” Vragen die Nagelkerke ook heeft. Ze benadrukt dat de vondelingenkamers van de Stichting Beschermde Wieg, zoals die in Oudenbosch, niet alleen bedoeld zijn om een kindje achter te laten.

“We doen zoveel meer om samen met een (aanstaande) moeder tot een oplossing te komen. Ze kunnen bij ons tijdens een zwangerschap altijd anoniem om hulp vragen. Vervolgens kunnen we bijvoorbeeld zorgen voor hulp bij een bevalling.”

Zo redden de vondelingenkamers volgens Nagelkerke baby’s. Hoe vaak er sinds de opening van de vondelingenkamer in 2015 in Oudenbosch, de eerste en tot nu toe enige in Brabant, gebruik van is gemaakt, zegt ze niet. “Maar we hebben al wel moeders kunnen helpen”, verzekert Nagelkerke. “Op die momenten is er geen baby achtergelaten”, geeft ze aan.

“We hebben in deze gevallen op een andere manier kunnen helpen. Door het gesprek aan te gaan met de (aanstaande) moeders zijn we tot een oplossing gekomen. Zo besluit iemand die hulp zoekt soms alsnog zelf voor een kindje te gaan zorgen, terwijl een ander ervoor kiest haar kindje af te staan. Een proces waarin wij hen begeleiden.”

"Je vraagt je toch af wat we als vondelingenkamer hadden kunnen doen."

De plek in Wernhout waar de dode pasgeboren baby woensdag werd gevonden, ligt 25 minuten rijden van de vondelingenkamer van de bekende bakkersfamilie Nagelkerke in Oudenbosch. Relatief dichtbij dus. “En dat maakt dat er bij dit verhaal heel veel emoties door onze hoofden gaan”, vertelt Nagelkerke. “Je vraagt je toch af wat we hadden kunnen doen.”

Ze beaamt dat het voor (aanstaande) moeders een heel grote stap is om hulp te zoeken wanneer ze niet weten hoe ze met bijvoorbeeld een ongewenste zwangerschap om moeten gaan. “Maar we krijgen steeds meer bekendheid”, benadrukt ze. “Wanneer iemand zoekt op ongewenst zwanger of vondeling dan komen ze heel snel bij ons uit. En dan weten ze hopelijk snel genoeg dat ze er niet alleen voor staan.”

