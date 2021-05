Dode baby gevonden in park Wernhout is meisje

De overleden pasgeboren baby werd gevonden op een bungalowpark in Wernhout (foto: SQ Vision Mediaprodukties). vergroot

De baby die woensdagmiddag dood werd gevonden in een vuilniszak is een meisje. Dat laat de politie donderdagmiddag weten. Ze maakt zich ook ernstig zorgen om de geestelijke en fysieke gezondheid van de moeder en sluit niet uit dat ze in België woont.

Ista van Galen Geschreven door

Woensdagmiddag werd een pasgeboren baby in een vuilniszak gevonden in het bungalowpark Wernhoutsburg in Wernhout. Een bewoner van het park zag een groene vuilniszak in het zand liggen en wilde deze opruimen. Tot zijn schrik bleek er een babylijkje in de zak te zitten waarna hij meteen de politie belde.

De politie deed woensdag urenlang onderzoek met onder meer een speurhond en een politiehelikopter. Donderdag is het onderzoek nog steeds in volle gang bezig. Er wordt gezocht naar sporen en camerabeelden worden bekeken. Het lichaam van het meisje wordt ook nog onderzocht.

Woonachtig in België

De politie denkt dat de moeder van het meisje mogelijk dringend hulp nodig heeft. "Daarnaast sluiten wij niet uit dat de moeder woonachtig is in België."

Getuigen die iets hebben gezien of mogelijk weten wie de moeder is, worden gevraagd zich te melden. Donderdagmiddag heeft de politie al een aantal tips gekregen. "Die worden nu verder uitgelopen om te bekijken of de informatie bruikbaar is in het onderzoek", aldus de politie.

