Tientallen mensen leggen bloemen neer voor gevonden dode baby

Buurtbewoners hebben vrijdag bloemen gelegd voor de dode baby die woensdagmiddag is gevonden in Wernhout. Enkele tientallen mensen verzamelden zich op de plek waar het meisje is gevonden om haar te herdenken. Daarnaast legden ook een aantal agenten bloemen neer.

De buurtbewoners spraken af via de Facebookgroep van het bungalowpark waar ze wonen. Ook hangt bij de receptie een oproep om hierbij aanwezig te zijn of om vrijdagavond thuis een kaarsje te branden voor het kindje.

Vondst dode baby

Woensdag werd in het park Wernhoutsburg een dode baby gevonden. Een bewoner van het park zag een vuilniszak liggen bij een prullenbak. Toen hij het op wilde ruimen bleek er tot zijn schrik een babylijkje in te zitten en belde hij de politie.

De politie denkt dat de moeder van de baby dringend hulp nodig heeft. Ze sluiten niet uit dat ze in België woont. Getuigen die iets gezien hebben of weten wie de moeder is, worden gevraagd zich te melden.

