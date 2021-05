Tientallen miljoenen minder voor gemeenten door misgelopen parkeergeld

Gemeenten lopen vorig jaar en dit jaar miljoenen aan parkeerinkomsten mis omdat er door corona minder bezoekers naar de binnenstad komen. Alleen al Den Bosch verwacht dit jaar ruim 8,3 miljoen euro minder binnen te krijgen. Voor alle grote steden samen gaat het om tientallen miljoenen.

Oplossing

Den Bosch laat weten dat de gemiste inkomsten voor nu uit reserves zullen worden gehaald. "Maar de toekomst is onzeker. Het is de lastig om nu al aan te geven wat je misloopt en hoe dat opgelost moet worden", laat de gemeente weten. "De balans kan aan het einde van de crisis opgemaakt worden." Dan moet het precieze gat in de begroting duidelijk worden en hoe dat op te lossen.