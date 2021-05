Make-over voor monumentaal doveninstituut Sint Michielsgestel

Wachten op privacy instellingen... Hoofdgebouw Doveninstituut Kentalis krijgt nieuwe bestemming (foto: Jan Peels) Volgende Vorige vergroot 1/2 Doveninstituut krijgt nieuwe bestemming

Het voormalige doveninstituut, nu bekend als Kentalis, is bezig met de verkoop van het hoofdgebouw en een deel van het terrein in Sint-Michielsgestel. Het idee is dat het monumentale gebouw nieuwe functies krijgt, zoals wonen voor bijzondere doelgroepen en mogelijk ook een klein hotel. "Wat er ook in komt, het complex blijft rust uitstralen", zegt Marty van der Klundert.

Marty is stedenbouwkundige bij Space Value en al ruim vijftien jaar betrokken bij het complex van het voormalig Rooms Katholieke instituut voor Doofstommen. "De projectontwikkelaar, die straks iets met dit pand en de drieëndertig hectare grond wil gaan doen, moet verliefd worden op de geschiedenis", zegt Van der Klundert.

Voor de nieuwe inrichting heeft hij samen met de gemeente een plan gemaakt, hoe de invulling van het terrein er uit moet gaan zien. "Later dit jaar gaan we verschillende projectontwikkelaars verleiden om op date te komen en dan hopen we dat er een klik is met deze mooie plek", zegt Marty lachend.

Goed onderhouden

Het beeldbepalende gebouw voor Sint Michielsgestel, dat ruim honderd jaar oud is, ziet er nog prachtig uit. "Vroeger werd voor de eeuwigheid gebouwd en niet voor maar 40 jaar zoals nu", vult Piet Borneman aan. Piet heeft hier tientallen jaren met dove kinderen gewerkt en kent elke centimeter. "Bovendien hebben de pater en nonnen het gebouw heel goed onderhouden".

"Het is een Rijksmonument, dus aan de buitenkant mag nagenoeg niks veranderen. Maar hier binnen is van alles mogelijk. Wonen voor bijzondere doelgroepen, werkplekken, Wellness of zelfs een klein hotel, het kan allemaal", vertelt Marty verder.

Ook komen er woningen die uitkijken op de Dommel die even verderop stroomt." Daarbij moet ook worden ingespeeld op de vraag naar goedkope woonruimte voor jong en oud en bijzondere doelgroepen. Tenminste twintig procent worden sociale huur woningen en ook tenminste twintig procent goedkope koop.

Impressie-tekening van de toekomstige bebouwing op het Kentalis terrein

De verkoop betekent overigens niet dat Kentalis vertrekt. Een deel van het terrein blijft in gebruik voor de huisvesting van cliënten, onderwijs, onderzoek en diagnostiek. Ook bepaalde kantoorfuncties blijven in Sint-Michielsgestel. Maar een groot gedeelte van het terrein, waaronder het rijksmonumentale hoofdgebouw, krijgt dus een nieuwe bestemming.

