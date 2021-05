Vader ontvoerde zijn zoontje (8) naar Spanje en moet 2 jaar de cel in

De jongen werd in Barcelona teruggevonden (fragment uit filmpje van Spaanse politie). vergroot

Een vader die zijn zoontje in 2018 in Eindhoven ontvoerde en meenam naar Spanje, moet twee jaar de cel in. Ook mag hij vijf jaar lang geen contact opnemen met de moeder van zijn kind. Dat heeft de rechtbank maandag bepaald.

De man hoopte de voogdij over het kind te krijgen nadat de moeder in 2012 steekbeweging met een mes had gemaakt in zijn richting. Ze werd in 2018 veroordeeld, maar hij kreeg de voogdij niet. Het jongetje werd uit huis geplaatst.

Hij nam zijn zoon daarom zonder toestemming mee naar Spanje. Een neef van de man nam het kind mee vanuit een huis aan de Kruisstraat in Eindhoven en zette het in een auto. Het jongetje werd na zeven maanden gevonden in een huis in Barcelona.

De officier van justitie wilde dat de man vijf jaar de cel in ging. Zijn advocaat hoopte dat de rechter rekening zou houden met het feit dat hij handelde in het belang en de veiligheid van zijn minderjarige kind.

De moeder, vrienden en familie hebben zeven maanden lang geen contact kunnen krijgen met het jongetje. “Dat moet bij haar een enorme onrust en verdriet hebben veroorzaakt”, aldus de rechtbank.

Tijdens het verblijf in het buitenland ging het jongetje niet naar school. Hij bevond zich in een vreemde omgeving waar hij de taal niet sprak en hij had weinig contact met leeftijdsgenootjes. De rechtbank vindt de man schuldig aan het ‘onttrekken aan het wettig gezag’ en veroordeelt de man daarom tot een celstraf van twee jaar.

Drie anderen die de vader geholpen hebben met de ontvoering of dit niet gemeld hebben bij de politie, zijn maandag veroordeeld tot gevangenisstraffen van twee weken, een maand en negen maanden.

