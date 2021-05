Roger Schmidt over zijn PSV: 'Ik wil volgend seizoen echt vooruitgang zien'

PSV-trainer Roger Schmidt (foto: ANP). vergroot

Over het algemeen is PSV-trainer Roger Schmidt tevreden over het afgelopen seizoen en het behalen van de tweede plek in de Eredivisie. “Maar dit is wel het minimum. Ik wil volgend seizoen echte vooruitgang zien”, zegt de oefenmeester in een uitgebreid interview.

Ja, Roger Schmidt is een slechte verliezer. Dat gaf hij zelf dit seizoen ook al eens toe. Schmidt wil winnen met zijn ploeg, de beste zijn. En dat het dit seizoen niet is gelukt, doet pijn bij Schmidt. Ajax bleek sterker, zowel in kwaliteit als in stabiliteit. “Daar moet je ook eerlijk over zijn”, zegt de Duitse oefenmeester van PSV.

Na een korte aarzeling komt er een ‘ja’ uit de mond van Schmidt op de vraag of hij tevreden is over het afgelopen seizoen. “Wel als je kijkt naar wat voor moeilijk seizoen dit was”, zegt hij. “De voorbereiding was kort, want we moesten al snel aantreden in de Europa League. Ook kwam de transfermarkt laat op gang door de pandemie, waardoor het team pas heel laat bij elkaar was. Dat maakt het toepassen van een speelstijl bij een jonge en nieuwe groep er niet gemakkelijker op."

Schmidt noemt bijvoorbeeld dat Eran Zahavi en Mario Götze nog niet eens waren aangetrokken, toen PSV al speelde tegen NS Mura in de voorronde van de Europa League. Uiteindelijk kon PSV na de transfermarkt tevreden zijn. Er was een hoop geïnvesteerd in de ploeg, waarbij Schmidt toch een grote vinger in de pap had wat betreft nieuwe spelers. Met deze groep moesten Schmidt en PSV de concurrentie aangaan met Ajax. En tot aan de winterstop lukte dat, maar daarna raakte PSV in de maanden februari en maart snel achterop.

“Als je nu terugkijkt kan ik in ieder geval al snel concluderen dat we te weinig doelpunten hebben gemaakt”, zegt Schmidt. “Ik weet zeker dat we minimaal dertig goals meer hadden moeten maken.”

Daar ligt ook een deel van het probleem van het winnen van topwedstrijden, of beter gezegd: het gebrek aan het winnen van topwedstrijden. Schmidt slaagde er dit seizoen niet in om van concurrenten Ajax, Feyenoord en AZ te winnen. “Daar hebben we het al over gehad. Maar het klopt wel. Als je gaat kijken naar die wedstrijden: hoeveel kansen hebben we gecreëerd? Elke keer meer dan de tegenstander. Dus ik weet zeker dat het gebrek aan het afmaken van de kansen invloed heeft gehad. Al missen de beste spitsen ter wereld wel eens natuurlijk.”

Niet alleen de aanvallers van PSV scoorden te weinig. PSV miste scorende middenvelders. Boscagli, Rosario en Sangaré (de spelers die het meeste centraal op het middenveld speelden) scoorde gezamenlijk maar vier keer. “We zoeken daarom ook wel een middenvelder die meer voetballend vermogen kan toevoegen, kan scoren en de aanvallers in goede positie kan brengen."

Een Van Ginkel in fitte en goede vorm zou zo’n middenvelder kunnen zijn. De aanvoerder van zondag is na dit seizoen transfervrij, omdat zijn contract bij Chelsea niet wordt verlengd. Ook Davy Pröpper wordt veelvuldig in verband gebracht met een terugkeer naar Eindhoven. Schmidt kon er nog maar weinig over zeggen. “Je bent van veel dingen afhankelijk”, zegt hij. “Van de spelers van wie we een vertrek verwachten, weten we ook nog niet precies wanneer het gaat gebeuren. Daar heb je als club allemaal mee te maken bij het nemen van beslissingen.”

Beslissingen nemen zullen ze zeker moeten doen in Eindhoven deze zomer. PSV staat een drukke transferzomer te wachten. Verschillende PSV’ers worden met een vertrek uit Eindhoven in verband gebracht.

Zo schijnt er voor Noni Madueke de nodige interesse te zijn. Toch zal PSV er alles aan willen doen om het Engelse talent te behouden. Ook al leek het de afgelopen periode niet helemaal meer te boteren tussen Schmidt en Madueke, die met zeven goals en zes assists vaak een sterke indruk maakte als invaller. Toch bleef hij in Utrecht op de bank.

“Ik was niet tevreden over zijn wedstrijd van donderdag”, zei Schmidt daarover. “En op de trainingen verwacht ik meer. Mijn indruk was dat hij mentaal niet klaar was om te spelen. Ook naar zijn collega’s toe kon ik hem onmogelijk laten invallen. Voetbal is meer dan alleen talent hebben. Je moet je ontwikkelen, anders halen anderen je in. De curve gaat bij jonge spelers niet alleen maar omhoog, dat begrijp ik. Zolang je maar wel alles wilt doen voor het team. Wie voor zichzelf wil spelen, gaat maar golfen of tennissen.”

Zoals gezegd is Schmidt dus grotendeels tevreden over het afgelopen seizoen. Maar hij vindt wel dat er stappen moeten worden gezet, wil PSV volgend jaar echt om de prijzen kunnen spelen. “Dit is wel het minimum. Ik wil volgend seizoen echte progressie zien. Ik wil de ervaring van dit seizoen gebruiken om de komende weken tijdens mijn vakantie eens rustig na te denken en te analyseren wat we nodig hebben en wat we beter moeten doen. We moeten ook kijken wat de beste manier van spelen is. En natuurlijk moeten we er op tijd staan en ons proberen te plaatsen voor de Champions League.”

