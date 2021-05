Veel minder nieuwe coronabesmettingen, maar dat komt door computerstoring

Een coronavaccinatie (foto: ANP). vergroot

Volgens de dagelijkse update van het RIVM is het aantal coronabesmettingen in Brabant de afgelopen 24 uur fors gedaald. Het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu meldt inmiddels dat door een fout in zijn computersysteem komt. Het RIVM meldde maandag dat er in de provincie 406 besmettingen bij waren gekomen. Ook landelijk vallen de cijfers maandag lager uit dan ze in werkelijkheid zijn.

Het RIVM meldt dat de incomplete cijfers van maandag worden gecorrigeerd in de cijfers van de komende dagen. De rest van de week zullen de cijfers daarom hoger uitvallen. Ondanks de storing is het wel duidelijk dat er de afgelopen dagen sprake is van en dalende tendens in Brabant, maar ook in de rest van Nederland is dat het geval.

Landelijk zijn er volgens de huidige melding tussen zondagochtend en maandagochtend 2904 nieuwe coronagevallen geregistreerd. Dat cijfer is opvallend laag, en volgens het RIVM klopt het cijfer dus ook niet.

Wel zijn er voor de negende dag op rij minder besmettingen dan het weekgemiddelde. De afgelopen zeven dagen werden in het hele lang gemiddeld 5047 nieuwe coronagevallen per dag gemeld. Zondag meldde het RIVM 4455 nieuwe gevallen.

De terrastijden worden vanaf woensdag verruimd tot acht uur 's avonds en sportscholen mogen weer open. Het zijn een aantal van de versoepelingen die maandagmiddag door coronaminister Hugo de Jonge bekend zijn gemaakt. Volgens De Jonge zijn de coronacijfers genoeg verbeterd om de tweede ronde versoepelingen door te laten gaan.

