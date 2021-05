Man bedreigt dochter van Hugo de Jonge: 'I'm gonna kill your father'

Een 19-jarige man uit Boxtel heeft minister Hugo de Jonge en zijn 13-jarige dochter online bedreigd. Het meisje kreeg begin januari iets na middernacht een bericht met de tekst 'I’m gonna kill your father' op Instagram. De politierechter van de rechtbank in Den Bosch legde de man maandag een werkstraf van 25 uur op.

De minister en zijn dochter deden aangifte na de bedreiging en de politie startte een onderzoek. Dat leidde naar de 19-jarige man uit Boxtel, die tegenover de politie bekende en aangaf dat hij het bericht 'in een dronken bui' had verstuurd terwijl hij bij vrienden was.