Efteling maakt zich op voor heropening: onkruid krabben en poetsen

De attractie Symbolica blijft de komende tijd gesloten; alleen buitenattracties gaan open. vergroot

De Efteling is bijna klaar voor de heropening. Met de aangekondigde versoepelingen van de coronamaatregelen mag het attractiepark in Kaatsheuvel vanaf woensdag weer open na 22 weken. De komende dagen worden de laatste puntjes op de i gezet om weer bezoekers te ontvangen.

Freek van der Venne & Rob van Kaathoven Geschreven door

Ondanks dat de Efteling 22 weken dicht was, ging het werk gewoon door. "We hebben veel opgelapt", blikt Robert den Hartog van de Efteling terug op de sluiting. "Alle gebouwen zijn van binnen grondig schoongemaakt en we hebben nieuwe mensen ingewerkt. Op de straten in het park hebben we in de afgelopen 22 weken al een keer of drie het onkruid moeten weghalen. Normaal lopen er constant mensen overheen en krijgt onkruid geen kans. Nu het veel regent en de temperaturen wat omhoog zijn gegaan, groeit het steeds weer opnieuw."

Het onkruid in de tijdelijke wachtrijen buiten wordt weggehaald. vergroot

Saai voor medewerkers

Stilstand is achteruitgang, dus vertrokken de achtbanen gewoon zonder bezoekers. Dat was voor de medewerkers een vreemd gezicht. "We hebben het liefst gasten die we een fijne dag kunnen bezorgen. Lege attracties zijn voor ons natuurlijk erg saai", vertelt Mirjam van den Kerkhof, die bij de achtbaan Baron 1898 werkt.

Wachtrijen buiten

Vanaf woensdag zijn de bezoekers weer welkom. Dat betekent niet dat alles weer als normaal is, want attracties binnen, zoals Symbolica en Droomvlucht, blijven voorlopig gesloten. Voor attracties die maar voor een gedeelte binnen zijn, zoals achtbanen, is daar wat op bedacht. "We hebben de wachtrijen naar buiten verplaatst, zodat de mensen binnen kunnen doorlopen. Dan stappen ze meteen de treintjes in", vertelt Robert den Hartog.

De achtbanen waren de afgelopen 22 weken leeg. vergroot

Kaartjes iets goedkoper

Omdat niet alle attracties open zijn, zijn de kaartjes de komende tijd goedkoper. Bezoekers betalen nu 38 euro om de Efteling binnenkomen, normaal is dat 41 euro doordeweeks en 43 euro in het weekend.

