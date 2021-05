Eerbetoon aan overleden vader: Addie rent 500 kilometer in 78 uur

Addie van der Vleuten liep het Pieterpad in iets meer dan 78 uur (foto: Addie van der Vleuten). vergroot

Van het Groningse Pieterburen naar Maastricht hardlopen, bijna vijfhonderd kilometer aan een stuk. Gekkenwerk? Addie van der Vleuten uit Best deed het de afgelopen dagen, als snelste ooit. Als eerbetoon aan zijn overleden vader en om geld op te halen voor KWF Kankerbestrijding.

Addie begon vrijdagmiddag aan zijn monstertocht over het Pieterpad. Maandag kwam hij aan in het zuiden van Limburg. "Na 78 uur en tien minuten", vertelde hij dinsdagochtend stralend in het radioprogramma Wakker! op Omroep Brabant.

Leukemie

Zijn vader liep het Pieterpad ook graag. Ieder weekend als hij 's zondags vrij was, legde hij met zijn vrouw een deel van het traject af. In september 2019 overleed zijn vader, aan leukemie. Vervolgens ontstond bij Addie het idee om het Pieterpad hardlopend af te leggen. "Voor hem."

Lange afstanden hardlopen doet Addie regelmatig. Maar bijna vijfhonderd kilometer aan een stuk deed hij nog niet eerder. Tot afgelopen weekend was 256 kilometer de langste afstand die hij aflegde. Dat was in de Ardennen. Qua parcours was die tocht uitdagender, met meer hoogtemeters.

Record

Nu zat de spanning in de afstand, liefst 498 kilometer. Het was ook voor Addie de vraag hoe zijn lichaam hierop zou reageren, ondanks dat hij vanwege alle coronabeperkingen de afgelopen tijd meer had kunnen trainen dan normaal.

Maar hij stelde zich ook een extra doel: als snelste het Pieterpad afleggen. Het record van Gerben Oevermans stond op 88 uur. "Maar het inzamelen van geld was het belangrijkste."

Nauwelijks geslapen

Alle doelen heeft de ultraloper uit Best behaald. Wat zijn prestatie extra bewonderingswaardig maakt, waren de omstandigheden. "Het was slecht weer ja, vooral 's nachts. Donker en regen, dan is de motivatie even ver te zoeken." Slapen deed hij nauwelijks. "Zaterdagochtend en zondagochtend twee keer een halfuur."

Addie hoopte met zijn uitdaging vijfduizend euro voor het goede doel op te halen, maar de teller stond dinsdagochtend al op bijna elfduizend euro. Dat maakt hem trots. "En doneren kan nog steeds."

