Versoepelingen leiden niet tot nieuwe piek, denkt ziekenhuisdirecteur ETZ

Ziekenhuisbestuurder Bart Berden denkt niet dat er een corona-rebound komt bij de versoepelingen van de coronamaatregelen, zoals het kabinet die nu doorvoert. Dat zei hij dinsdagochtend in het radioprogramma 1 op 1 op Radio 1.

Waar eerst de besmettingscijfers een dalende lijn lieten zien, gebeurt dat nu ook met de ziekenhuiscijfers. Zo is het aantal nieuw opgenomen coronapatiënten in de Brabantse ziekenhuizen in één week tijd met met 17 procent gedaald tot 400. Bovendien hebben er sinds eind maart niet meer zo weinig mensen met het coronavirus op de intensive care gelegen als nu: 95. In totaal liggen 332 coronapatiënten in de Brabantse ziekenhuizen, ruim 15 procent minder dan een week geleden.

"Draai het knopje langzaam terug, zodat we niet nog een piek krijgen."

Maar voor Berden gaat dat niet snel genoeg. Hij hoopt dat de ziekenhuiscijfers snel net zo hard dalen als de besmettingscijfers. Het duurt normaal gesproken een paar weken voordat dat gebeurt. "We ijlen nu na op wat zich vandaag aan besmettingen ontwikkelt. De verwachting is dat het aantal opnames de komende weken ook fors zal teruglopen, omdat de besmettingen dat al doen", zei Berden dinsdag tegen Sven Kockelmann.

De grootste zorg die Berden heeft, zit hem dus niet in een nieuwe opleving van het coronavirus. Het aantal mensen dat gevaccineerd wordt, loopt steeds sneller op. De versoepeling van coronamaatregels die de overheid doorvoert, noemt Berden bovendien 'voorzichtig'.

"Stapje voor stapje zetten, zoals vandaag de dag gebeurt, is gecontroleerd. Als je dat niet doet, dan weer een piek krijgt en we in de ziekenhuizen nog eens moeten opschalen... Daartoe zijn mensen niet bereid." Berdens advies: "Draai het knopje langzaam terug, zodat we niet nog een piek krijgen."

"Terwijl we zorgachterstanden wegwerken, komt er natuurlijk ook nieuw te leveren zorg bij."

Wel ziet hij op tegen het stuwmeer aan inhaalzorg dat tot de nok toe gevuld is. Eerder al gaven de Brabantse ziekenhuizen aan dat het een jaar duurt om alle afgeschaalde zorg in te halen. Alleen al in het Elisabeth-TweeSteden Ziekenhuis gaat het om 7000 operatie-uren die openstaan.

"Terwijl we zorgachterstanden wegwerken, komt er natuurlijk ook nieuw te leveren zorg bij. Het kan heel lang duren voordat iemand - bijvoorbeeld met pijn vanwege een versleten knie - geholpen wordt. Dat is dramatisch."

Om de zorgachterstanden weg te werken, wil het ETZ honderden nieuwe mensen aannemen. In tijden van personeelstekorten zeker geen sinecure. "We leiden veel zorgmedewerkers op en die hopen we met vaste contracten te verleiden bij ons te blijven werken." Een salarisverhoging voor onder anderen verpleegkundigen is daarbij zeker nodig, vindt de ziekenhuisbestuurder.

