Ziekenhuizen hebben zeker een jaar nodig om zorgachterstanden weg te werken

Brabantse ziekenhuizen verwachten na de huidige coronagolf minimaal een jaar nodig te hebben om achterstanden in de zorg weg te werken. Het gaat om zorg die door de coronapandemie is uitgesteld. Dat schrijven zij in een gezamenlijke reactie na vragen van Omroep Brabant. Ook wordt het steeds moeilijker om bijvoorbeeld kankeroperaties en transplantaties binnen zes weken uit te voeren.

Hoe groot het stuwmeer van uitgestelde behandelingen en operaties precies is, kunnen de ziekenhuizen niet zeggen. Het opschorten van ‘gewone zorg’ is volgens de ziekenhuizen noodzakelijk om de grote hoeveelheid zieke coronapatiënten te kunnen opvangen. Dat gebeurt sinds het begin van de coronacrisis op het moment dat de druk te hoog wordt.

Zo ging in het voorjaar van 2020 een streep door vrijwel alle niet-spoedeisende zorg. Destijds kwam de reguliere ziekenhuiszorg voor zo’n 40.000 tot 45.000 Brabanders stil te staan. “Na die eerste golf is het niet meer gelukt om alle achterstanden weg te werken”, laten de ziekenhuizen weten.

Wachtlijsten lopen op

De tweede coronagolf zorgt sinds oktober vorig jaar voor een aanhoudend hoge druk in de ziekenhuizen. "Nu staat alles in het teken van de huidige coronagolf. Als die voorbij is zal het naar verwachting minimaal een jaar duren om alle achterstanden weg te kunnen werken."

In plaats van achterstanden weg te werken, lopen de wachtlijsten nu verder op. Brabantse ziekenhuizen hebben vanwege de huidige coronagolf veertig procent van de niet-spoedeisende operaties uitgesteld. Dit zijn bijvoorbeeld knie- of heupingrepen. Hiermee wordt personeel vrijgemaakt, dat ingezet kan worden op de corona-afdelingen. In onze provincie liggen zo’n 375 coronapatiënten in de ziekenhuizen, van wie 120 op de intensive care.

Kritieke operaties

Door de hoge druk op de intensivecare-afdelingen wordt het echter ook ‘steeds lastiger’ om operaties uit te voeren die wel kritiek zijn en binnen zes weken uitgevoerd moeten worden. Voorbeelden hiervan zijn de operatieve verwijdering van darmkanker of niertransplantaties met een nier van een levende donor. Als aandoeningen binnen deze termijn niet verholpen worden, is er 'een aanmerkelijk risico op permanente gezondheidsschade dan wel verlies van levensjaren', stelt de Federatie Medisch Specialisten.

Ziekenhuizen hebben vanwege de huidige coronapiek medewerkers opnieuw gevraagd om extra te werken en hun vakanties uit te stellen. “Voor hen blijft het dus heel zwaar, ook omdat ze als betrokken professionals niets liever willen dan elke patiënt direct helpen. Bovendien snappen ze hoe vervelend het voor patiënten is als een operatie of meerdere keren moet worden uitgesteld”, laten de ziekenhuizen weten.

Brandbrief van ic-artsen

Dit weekend schreven tien Brabantse intensivisten van de ziekenhuizen een brandbrief aan demissionair coronaminister Hugo de Jonge. Volgens hen 'lijkt de Nederlandse bevolking niet beseffen hoe dicht we ons bevinden bij het moment dat de grens van onze ic-capaciteit bereikt wordt’. Normaal gesproken telt onze provincie 120 ic-bedden. Dat aantal is nu opgeschroefd tot 225 om ook zoveel mogelijk mensen te helpen na bijvoorbeeld een zware operatie. Bijna al deze ic-bedden zijn in gebruik.

Dat is ook in het Amphia het geval. Dat ziekenhuis bereidt zich voor op ‘code zwart’. Dan zijn er zoveel ziekenhuisbedden bezet dat er geen plek meer is. Personeel moet dan kiezen wie wel of niet behandeld wordt.

Versoepelingen

Ondanks de alarmerende signalen die ziekenhuizen afgeven, heeft het kabinet besloten deze week versoepelingen van de coronamaatregelen door te voeren. Zo gaan de terrassen weer deels open en is winkelen op afspraak niet meer nodig.

