Amphia Ziekenhuis gaat richting code zwart: nog maar een paar bedden vrij

De IC-afdeling van het Amphia Ziekenhuis in Breda (foto: Raoul Cartens). vergroot

De intensive care-afdeling in het Amphia Ziekenhuis in Breda barst bijna uit zijn voegen. Er zijn nog maar twee tot drie bedden vrij voor andere spoedgevallen, de rest is vol met coronapatiënten. Dat bevestigt een woordvoerder van het ziekenhuis na berichtgeving van Nieuwsuur.

Janneke Bosch Geschreven door

De ic-capaciteit voor coronapatiënten van het Amphia Ziekenhuis was al uitgebreid. Er is een nood-ic ingericht met extra bedden. Oorspronkelijk had het ziekenhuis 24 ic-bedden, met de noodbedden erbij zijn er nu 39 plekken. Maar ook de nood-ic ligt helemaal vol.

De manager van de intensive care van het ziekenhuis, bereidt zijn personeel voor op code zwart, zegt hij tegen Nieuwsuur. Op dat moment is er helemaal geen plek meer en moet het ziekenhuis gaan kiezen wie ze wel kunnen behandelen en voor wie er geen plek meer is.

Brandbrief

De intensivisten van het Amphia hebben samen met collega’s van andere ic’s in de provincie een brandbrief gestuurd aan demissionair minister De Jonge, over de stand van zaken op hun intensive cares. Ze schrijven daarin dat ‘de Nederlandse bevolking niet lijkt te beseffen hoe dichtbij we ons bevinden bij het moment dat de grens van onze ic-capaciteit bereikt wordt’.

De brief werd vrijdag al opgesteld en ondertekend door tien intensivisten uit onder meer het Amphia, maar ook het Bravis, ETZ, Bernhoven, Catharina Ziekenhuis, St-Anna Ziekenhuis, Elkerliek, JBZ en het MMC.

Hartchirurgen

Ook hartchirurgen trekken inmiddels met een brandbrief aan de bel. Zij pleiten voor een slimmere spreiding van coronapatiënten over de ic’s, zodat er ruimte is om hartoperaties te blijven uitvoeren.

App ons!

Heb je een foutje gezien of een opmerking over dit artikel? Neem dan contact met ons op.