Het RKC-seizoen in beeld: 11 momenten die het voetbaljaar kleurden

Het voetbalseizoen is voorbij voor RKC. Een jaar dat niet snel vergeten zal worden, vooral omdat het door corona anders was dan het ooit is geweest. Maar er gebeurde meer, veel meer. Van grote sportieve momenten tot bijzondere randzaken. Met het seizoen in beeld kijken we met een elftal foto's terug op het afgelopen voetbaljaar.

Nando Nostlinger en James Efmorfidis (RKC) in duel met Ryan Gravenberch (Ajax) (Foto: ANP) vergroot

Nadat RKC vorig seizoen was gered door het vroegtijdig stopzetten van de competitie mocht het zich opmaken voor alsnog een seizoen Eredivisie. De voorbereiding voor RKC liep alleen ook alles behalve vlekkeloos. De eerste oefenwedstrijd is tegen Ajax, tot ongenoegen van Grim die de wedstrijd 'onverantwoord' noemt. RKC gaat met 1-6 onderuit in De Johan Cruijff Arena. In de gehele voorbereiding wordt alleen amateurvereniging Putten verslagen.

RKC wint met 0-1 op bezoek bij Heracles (Foto: ANP) vergroot

Nadat de eerste drie wedstrijden worden verloren van Vitesse, Ajax en FC Utrecht begint menig RKC-supporter zich alweer zorgen te maken over een zelfde seizoen als verleden jaargang. Maar in de vierde wedstrijd van het seizoen zorgt RKC voor verbazing door met 0-1 te winnen bij Heracles. Een seizoen eerder werd ook voor het eerst gewonnen van de club uit Almelo alleen was dit toen pas na twaalf speelronden.

RKC stunt met punt tegen Feyenoord (Foto: OrangePictures) vergroot

De overwinning tegen Heracles is geen incident want RKC stoomt door. Het pakt achtereenvolgens ook een punt tegen PEC Zwolle en speelt verdiend gelijk tegen Feyenoord. Het wordt 2-2. De Waalwijkers stijgen naar een twaalfde plek. Hoger zal de club niet komen dit seizoen.

Juichende RKC-spelers na de goal van Stokkers tegen FC Twente (Foto: ANP) vergroot

Het ware besef dat er dit seizoen mooie dingen mogelijk zijn komt na de uitwedstrijd bij FC Twente. RKC speelt een hele goede wedstrijd en wint met 0-2 van een ploeg die op dat moment in bloedvorm was en zich nestelde in de subtop. Dit RKC ging geen lachertje worden.

Spelers van RKC en Fortuna Sittard houden minuut stilte ter nagedachtenis voor Henk van Delft (Foto: ANP) vergroot

Vlak voor de kerstdagen komt het trieste nieuws naar buiten dat 'Mister RKC' Henk van Delft is overleden. Hij was jarenlang in tal van functies aan RKC verbonden. Van bestuurslid tot elftalleider. Henk van Delft werd 83 jaar. Een dag na zijn overlijden wordt tijdens de wedstrijd Fortuna Sittard - RKC een minuut stilte gehouden.

Ontlading bij Ahmed Touba na zijn goal tegen FC Emmen vergroot

Hét moment van het seizoen volgt in het carnavalsweekend. In speciale tenues treedt RKC in eigen huis aan tegen hekkensluiter FC Emmen. De thuisploeg is vele malen beter maar scoort niet, tot aan de laatste minuut. Centrale verdediger Ahmed Touba raakt een afgeslagen corner perfect en schiet de bal van ruime afstand in het doel. De overwinning geeft RKC een boost en vooral lucht naar onderen.

Ahmed Touba klaagt tevergeefs bij de scheidsrechter (Foto: ANP) vergroot

Het blijft onderin de Eredivisie ongemeen spannend. Dat RKC van een punt wordt bestolen in eigen huis tegen FC Utrecht is een ware klap in Waalwijk. Bij een 1-1 tussenstand geeft scheidsrechter Sander van der Eijk diep in blessuretijd een onterechte penalty. Ook de VAR grijpt niet in en dus verliest RKC alsnog van de subtopper. Later zou de leidsman toegeven dat hij ernaast zat.

Richard van der Venne in duel om de bal in de wedstrijd tegen FC Groningen (Foto: OrangePictures) vergroot

RKC speelt heel het seizoen verzorgd voetbal en weet de neutrale kijker vaak te vermaken. Het enige waar het nog wel eens aan ontbrak is vechtvoetbal. Tegen FC Groningen laat RKC zien ook een voorsprong te kunnen verdedigen. Het wint met 3-1 en ziet het gat naar onderen steeds verder groeien.

Ahmed Touba kan de goal van Willem II niet meer voorkomen (Foto: ANP) vergroot

RKC maakt het zichzelf moeilijk door in bijna het hele seizoen te weinig punten te pakken tegen directe concurrenten. Ook op bezoek bij Willem II gaat het fout. Onder toeziend oog van de Willem II-supporters verliest RKC met 0-1. Ook van FC Emmen wordt in het slot van het seizoen verloren en tegen VVV Venlo vergeten de Brabanders de wedstrijd te beslissen en speelt het gelijk. De opgebouwde voorsprong naar onderen verdwijnt als sneeuw voor de zon.

Ontlading bij de RKC-spelers na de overwinning op FC Twente (Foto: ANP) vergroot

Toch weet RKC een nipte voorsprong over te houden aan het einde van het seizoen. Mede dankzij een overwinning in de een-na-laatste speelronde tegen FC Twente blijft RKC op doelsaldo boven nummer zestien FC Emmen. De ontlading na de wedstrijd is groot onder de spelers.

Anas Tahiri en Paul Quasten kijken naar een uitzinnige menigte buiten het stadion (Foto: OrangePictures) vergroot

Niet alleen onder de spelers is de ontlading groot. Na de wedstrijd tegen FC Twente staan er buiten honderden supporters die de spelers toejuichen met vuurwerk. De spelers komen even naar buiten om het feestje mee te vieren. Een week later zou de handhaving definitief bezegeld worden.

