Snollebollekes trapt oranjezomer af met EK-versie van megahit Links Rechts

De Oranjekoorts is losgebarsten. Snollebollekes schittert vanaf woensdag op televisie met een Oranjeversie van zijn megahit Links Rechts. “Geen land kan juichen zoals ons Oranjelegioen dat kan", weet Rob Kemps uit Best.

De oer-Brabander kan niet wachten tot de sportzomer begint. "Ik hoop heel Nederland enthousiast te krijgen om samen in klein comité van links naar rechts te gaan en dit massaal te delen, zodat we alsnog massaal achter onze sporthelden kunnen staan."

De Oranjeversie is niet alleen bedoeld voor voetbalfans. "Of het nu gaat om het EK voetbal, Max in de F1, de wielrenners tijdens de Tour of de Olympische sporters. Nederlanders juichen altijd samen, maar helaas kan dat dit jaar niet vanwege alle maatregelen. We brengen daarom het feest naar de mensen toe, zodat we verantwoord kunnen juichen", vervolgt de populaire feestartiest.