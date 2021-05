Opnieuw veel kritiek op politieonderzoek Operatie Alfa

Martien R. en drie medeverdachten maandag (tekening: Adrien Stanziani) vergroot

Advocaten zetten ook dinsdag veel vraagtekens bij het afluisteren van Martien R. en zijn familie in Oss. Ze denken dat er fouten zijn gemaakt en vragen om opheldering over de werkwijze van de politie. De kritiek was ook maandag op de eerste zittingsdag volop hoorbaar in de rechtbank Den Bosch.

"De betrouwbaarheid van de uitwerking van de gesprekken rammelt aan alle kanten", zei de advocate van Anton R., de zoon van hoofdverdachte Martien.

Justitie verwijt Martien R. dat hij een criminele organisatie leidde , die handelde in drugs en wapens. In totaal zijn in de zaak vijftien verdachten, onder wie drie broers, de zoon, een neef en een schoonzus van Martien. Ze staan terecht voor drugshandel, wapenhandel en witwassen.

Zoon Anton was zelf dinsdag niet naar de rechtbank gekomen. Zijn advocaat laakte met name de manier waarop politiemensen de afgeluisterde gesprekken op papier zetten. "Het Openbaar Ministerie doet het voorkomen alsof er één standaard werkwijze was. Uit verhoren blijkt dat ze allemaal anders werkten."

Afluisteren

De recherche had van maart 2018 tot en met oktober 2019 afluisterapparatuur en camera's geplaatst in een schuur van Martien R., die hij gebruikte als kantoor. Maandag bleek al dat in de schriftelijke weergave van de afgeluisterde gesprekken soms heel andere dingen stonden dan werden gezegd. Volgens justitie klopt de strekking van de gesprekken echter wel.

Net als andere raadsmannen, vroeg de raadsvrouw de rechtbank dinsdag om de agenten opnieuw op te roepen voor een verhoor. Daarnaast wil de verdediging de leidinggevenden horen. Daarover besluit de rechtbank donderdag.

Dinsdag is de tweede dag van de inhoudelijke behandeling van de zaak tegen R. en verscheidene familieleden. Vrijdag staat de eerste zaak gepland, een groot cocaïnetransport.

De rechtbank in Den Bosch heeft twee maanden uitgetrokken voor het proces. De uitspraak is begin september gepland.

