Mestverwerker Den Ouden stinkt nog steeds: 'Ik moet er bijna van overgeven'

Bewoners van de wijk Brouwhuis in Helmond zijn de stank helemaal beu (Foto: Omroep Brabant) vergroot

Er is de afgelopen jaren van alles geprobeerd om de stankoverlast van mestverwerker Den Ouden in Helmond terug te dringen, maar volgens de bewoners van de nabijgelegen wijk Brouwhuis stinkt het bedrijf nog steeds. Controles, het stilleggen van de productie, een forse dwangsom en protesterende omwonenden, het lijkt allemaal niets uit te halen. “Je laat de hond uit met een wasknijper op je neus.”

Donderdag is er weer een zitting bij de Raad van State over mestverwerker Den Ouden. Het bedrijf is het niet eens met de strengere voorschriften die de provincie heeft opgelegd. Het gaat dan onder meer om de hoeveelheid geur die het bedrijf mag uitstoten. Die moet flink naar beneden, vindt de provincie. Den Ouden zegt niet aan de strengere normen te kunnen voldoen.

De stank hangt nog overal in de wijk, stelt voorzitter Ben Vogel van de wijkraad in Brouwhuis. “Vorige week heb ik nog twee meldingen gedaan.” De bewoners zijn de stank al jaren spuugzat. Bij het interview komen ze opdagen met een demonstratiebord en zetten ze demonstratief knijpers op hun neus. Op de weg naast het bedrijf roepen ze "Stop de stank!" Het geduld is ver op en de bewoners sluiten zelfs niet uit dat ze het bedrijf gaan blokkeren.

"De stank komt door de brievenbus naar binnen."

De omgevingsdienst ontving de afgelopen drie maanden 138 klachten, waarbij Den Ouden werd aangegeven als vermoedelijke veroorzaker. De provincie benadrukt dat een kleine groep wijkbewoners de meldingen doet. Ook komt het voor dat meerdere meldingen op een dag door dezelfde persoon worden gedaan.

Den Ouden zegt dat de stank afkomstig is van het hele bedrijventerrein en dat niet alleen de mestverwerker verantwoordelijk is. "De mengeling van geur veroorzaakt de overlast. De pijlen zijn alleen op Den Ouden gericht en dat is niet terecht", zegt directievoorzitter Jeroen Den Ouden.

Wasknijpers op de neuzen van de bewoners (Foto: Omroep Brabant) vergroot

Maar de bewoners wijzen nog steeds naar Den Ouden als grote boosdoener. “Het is een heel zurige, chemische stank”, zegt de ene wijkbewoonster. “Het laat zich heel moeilijk omschrijven, een zoetige kadaverlucht, je moet er bijna van overgeven”, zegt de ander. “Ik sprak laatst iemand uit de wijk. Die had alle ramen en deuren dicht tegen de stank. En het kwam gewoon door de brievenbus naar binnen."

"Moeilijk opboksen tegen dit bedrijf"

Dus de langverwachte lente is voor de bewoners van Brouwhuis iets om te vrezen. Zij kunnen vaak niet buitenzitten met mooi weer en moeten ramen en deuren regelmatig gesloten houden. “De regels die zijn opgesteld waren gunstig voor Den Ouden, niet voor de bewoners,” zegt Vogel. “En daarom blijft het hier misgaan.” Een van de buurtbewoners valt bij: "Het is moeilijk opboksen tegen dit bedrijf."

Volgens Den Ouden is er wel degelijk werk verricht om de uitstoot van geur terug te dringen. "Samen met de provincie hebben we een onderzoek laten uitvoeren door een onafhankelijke deskundige", zegt directievoorzitter Jeroen Den Ouden. "Uit dit onderzoek zijn diverse aanbevelingen gekomen en daar zijn inmiddels ook vergunningen voor aangevraagd."

Zo wil Den Ouden onder meer graag een hogere schoorsteen om de geur terug te dringen, alleen ligt de gemeente Helmond dwars, waardoor de schoorsteen van de baan is. "Het verder optimaliseren van de luchtreinigingsinstallatie zijn we nu aan het ontwerpen."

Maar het geduld van sommige buurtbewoners is helemaal op. Ze willen hardere actie om de druk op te voeren. En ze voorspellen een 'hete zomer'.

LEES OOK:

App ons!

Heb je een foutje gezien of een opmerking over dit artikel? Neem dan contact met ons op.