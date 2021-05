Bijna onzichtbare camera's tussen de schappen van de Jumbo: 'Raar verhaal'

Camera's houden de schappen in de gaten (foto: facebook Jumbo Oirschot). vergroot

Big brother is watching you, of toch niet? In de Jumbo in Oirschot zijn als proef kleine camera’s in het gangpad van de chips en de wijnen geplaatst. Volgens Jumbo om te checken of de chips nog wel op voorraad is. Privacydeskundigen fronsen de wenkbrauwen.

Bijna onzichtbaar hangen er twee kleine camera’s aan de schappen met rode en witte wijn. Op een bordje staat dat de camera’s niet worden gebruikt om de klanten te filmen of te fotograferen. Het enige doel is om te kijken of de schappen met chips ertegenover niet te leeg raken. “Zodat deze sneller kunnen worden bijgevuld voor onze klanten”, laat een woordvoerder weten. “De test in de Jumbo winkel in Oirschot is over twee weken gereed en daarna gaan we de resultaten beoordelen.”

"Is er geen andere mogelijkheid, die minder ingrijpend is voor de privacy?"

Het experiment roept vraagtekens op bij deskundigen op het gebied van privacy, zoals Brenno de Winter. “Dit is een heel raar verhaal. Je hebt toch het personeel om te controleren op schappen leeg zijn? Ik zie de noodzaak niet zo. Het cameratoezicht moet noodzakelijk zijn. Dat wil zeggen dat de ondernemer het doel niet op een andere manier kan bereiken. Is er geen andere mogelijkheid, die minder ingrijpend is voor de privacy?”

Ook privacydeskundige Mitchell Hendriks van Lumen Group zet vraagtekens bij de proef. “Ik heb nog niet eerder camera’s gezien waarmee de voorraad in schappen wordt gecontroleerd”, vertelt hij. “Het filmen van mensen in de gang waar wijn en alcoholische dranken liggen, zou bijvoorbeeld tot bepaalde conclusies over de betreffende persoon kunnen leiden. De wet stelt daarom wel voorwaarden aan het gebruik van camera’s.”

''Er lopen ook continue medewerkers door de winkel die dit kunnen signaleren.''

Volgens deskundige Hendriks is het zeer de vraag of camera’s in dit geval wel nodig zijn. “Er is namelijk een voorraadssysteem en voorraden worden doorgaans geteld, waaruit zou kunnen blijken ‘hoe vol’ het schap daadwerkelijk is. En daarnaast lopen er ook continue medewerkers door de winkel die dit kunnen signaleren. Beide opties zijn minder ingrijpend voor de privacy van betrokkenen.”

De woordvoerder van Jumbo laat weten dat het nog een test is en dat ze niet weten of ze dit verder gaan uitrollen.

