Eindelijk weer aapjes kijken, Best Zoo is er na maanden rust klaar voor

De panters in Best Zoo kijken uit naar bezoek (foto: René van Hoof). Deze panter kan niet wachten op bezoek (foto: René van Hoof). Volgende Vorige vergroot 1/2 De panters in Best Zoo kijken uit naar bezoek (foto: René van Hoof).

De ramen van de dierenverblijven worden gelapt, de hekken om mensen in één richting te laten lopen staan klaar. Na vijf maanden rust, is dierentuin Best Zoo helemaal klaar om eindelijk weer publiek te mogen ontvangen. Alles is spik en span, omdat het personeel en de vrijwilligers alles de afgelopen maanden perfect bijhielden.

Dat er woensdag eindelijk weer mensen naar zijn dierentuin mogen komen, zal even wennen zijn. Terug in het oude ritme, die dagelijkse routine heeft eigenaar Jos Nooren van Best Zoo het meeste gemist.

Vijf maanden lang bleven de poorten van zijn dierentuin dicht voor bezoekers. En daar kan Nooren zich op de allerlaatste dag voor de heropening nog steeds over opwinden: "Hier is afstand houden geen enkel probleem, ze hadden ons beter open kunnen laten."

De sluiting heeft dan ook de nodige impact voor Best Zoo. Omdat de dierentuin voor de pandemie al verlies leed, is er geen cent overheidssteun geweest. Al hoopt Jos wel, dat die financiële steun er alsnog komt.

Uit de rode cijfers

Ook de modernisering en uitbreiding van de dierentuin loopt flinke vertraging op. Er komt een nieuw gebouw met entree en horecagedeelte waar mensen uitkijken op een giraffenverblijf. Jos kijkt daar reikhalzend naar uit. De bouw is ondertussen in volle gang, maar het gebouw zou eigenlijk al klaar moeten zijn.

Juist de aanpassingen moeten ervoor gaan zorgen dat Best Zoo uit de rode cijfers komt. Nu is de dierentuin nog te afhankelijk van het weer, omdat er alleen bij de entree een overdekte horecagelegenheid is. "Als de mensen denken dat het zou kunnen gaan regenen, dan blijven ze weg", zegt Jos.

Schuwe dieren

Ook de dieren zullen na vijf maanden rust weer eventjes moeten wennen aan de mensen. Sommige beesten zullen in het begin nog even schuw zijn en wegrennen als ze toeschouwers krijgen. Maar dat went weer snel voor de dieren, verwacht Jos.

Bij een rondgang wordt duidelijk dat de dierentuin er helemaal klaar voor is. Het onkruid is gewied, de ramen zijn gelapt en de bewegwijzering en hekken voor éénrichtingverkeer staan klaar. De dieren kijken nieuwsgierig als we voorbijlopen. Volgens Jos is het volkomen veilig in Best Zoo en is afstand houden geen probleem. Zijn dierentuin is helemaal 'coronaproof' en de mensen zijn weer van harte welkom!

App ons!

Heb je een foutje gezien of een opmerking over dit artikel? Neem dan contact met ons op.