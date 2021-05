Wim van de Donk nieuwe voorzitter Nationaal Comité 4 en 5 mei

Wim van de Donk (59) wordt de nieuwe voorzitter van het Nationaal Comité 4 en 5 mei, zo is dinsdagmiddag bekendgemaakt. De voormalig commissaris van de Koning van Brabant volgt daarmee Gerdi Verbeet op.

Per 1 juni neemt Van de Donk het voorzitterschap over. De benoeming van Van de Donk geldt voor een periode van zes jaar. Verbeet was sinds medio 2016 voorzitter.

Wim van de Donk uit Veghel is Rector Magnificus en voorzitter van het College van Bestuur van Tilburg University. Daarvoor was hij elf jaar commissaris van de Koning(in) in Brabant. Bovendien was hij tussen 2004 en 2009 voorzitter van de Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid (WRR).