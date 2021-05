Cindy vindt dode puppy in kanaal: 'Die moet erin gemieterd zijn'

De gevonden hond (foto: Cindy de Pon). vergroot

Cindy de Pon wordt deze dagen heen en weer geslingerd tussen gevoelens van ongeloof, verdriet en woede. Afgelopen zondag vond ze in het Eindhovensch Kanaal in Mierlo een dode puppy. "Het jonge diertje moet erin gemieterd zijn, had geen halsband of tuig om."

Ze vervolgt: "Ik moest meteen huilen toen ik het dier zag liggen en kan mijn tranen nog steeds niet bedwingen als ik over praat.”

De vrouw was met haar vriend aan het wandelen, langs het kanaal in Mierlo. Dat was zondag, aan het eind van de middag. Ze waren op zoek naar een mooie route, toen haar oog op iets aan de waterkant viel.

"Dit doe je toch niet met dieren?"

"Ik dacht eerst dat het een poes was, maar ik kreeg al snel in de gaten dat het om een jong, bruin zwart gekleurd hondje met witte pootjes ging. Zo’n onschuldig, lief klein pupke. Een paar maanden oud. Daar lag het, sterk vermagerd en dood. Dit doe je toch niet met dieren? Ik heb mijn vriend gevraagd het beestje uit het kanaal te halen."

“Wat had ik anders moeten doen? Ik moest huilen, riep om hulp, maar mensen passeerden en reageerden niet op me. Heb daarop 112 gebeld. Binnen een minuut of vijf kwamen er twee politiewagens aan. Die agenten stonden ook verbaasd naar onze vondst te kijken. Uiteindelijk hebben mensen van de gemeente het dier opgehaald."

"Het heeft niet lang in het water gelegen."

"Volgens mij heeft het niet lang in het water gelegen. Er komen zoveel mensen langsfietsen, -rijden of -wandelen, die hadden het dan toch al eerder kunnen opmerken?”

Bijna twee dagen na de gruwelijke vondst blijft De Pon met vragen zitten. “Ik zit allerlei scenario’s te bedenken. Wie weet is er wel een verband met de vondst van een dode puppy enkele weken geleden in hetzelfde kanaal. En maandag hoorde ik van iemand dat die een hondje had gevonden. Ze had het dier teruggebracht naar de eigenaar, maar die was er helemaal niet blij mee. Dan vraag ik je.”

"Beestjes heb je voor het leven."

“Ik heb zelf ook puppy’s gehad en heb nog steeds een hond. Beestjes heb je voor het leven. Als je van ze af wil, dan breng je ze naar een dierenarts of opvang, maar je gooit ‘m niet in het kanaal. Dit kan niet, het grijpt me zo aan. Gelukkig heb ik nu wel mijn verhaal kwijtgekund en heeft die puppy op deze manier een stem gekregen.”

Stilletjes hoopt ze dat haar verhaal mensen aan het denken zet. In ieder geval krijgt ze gigantisch veel bijval. Ze hoopt dat de dader wroeging krijgt. Of wie weet zijn er mensen getuige geweest van de dumping.

De politie bevestigt de melding van de vondst ter hoogte van de Nuenenseweg. De doodsoorzaak is niet komen vast te staan, zo meldt een woordvoerder. Hij laat weten dat hij ook op de hoogte is van de eerdere 'dumping. "Vooralsnog gaan we niet uit van een verband. We hebben wel foto’s gemaakt van het onfortuinlijke beestje om deze mogelijk te gebruiken voor onderzoek", zo voegt de woordvoerder eraan toe.

