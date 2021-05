Weg met vuile olie en vierkante wielen, touringcarbedrijven kunnen weer

De banden worden gewisseld, de olie wordt ververst en de aandrijfriemen vernieuwd. Touringcarbedrijven bereiden zich langzaam voor om weer de weg op te gaan. De bussen staan nu ruim een jaar stil, maar met mogelijk nieuwe versoepelingen in het vooruitzicht, denken de bedrijven weer aan uitjes en reisjes.

“Stilstaan is een drama voor bussen. Een jaar niet rijden, kost twee jaar afschrijving. Mensen denken dat de voertuigen niets te lijden hebben, maar dat is een groot misverstand”, legt directeur Joop Vreugdenhil (76) uit. Noodgedwongen moest hij een groot deel van zijn vijftig bussen de afgelopen veertien maanden schorsen voor de motorrijtuigenbelasting en de verzekering. Tijdens zo'n schorsing mogen ze niet de weg op.

In de werkplaats is het alle hens aan dek. Uitgedroogde aandrijfriemen worden vervangen en veel bussen krijgen nieuwe banden. De oude banden zijn door de combinatie van stilstand en het gewicht van de bussen ‘vierkant’ geworden. Joop: “Als je hiermee gaat rijden, krijg je na de eerste kilometers een onbalans en dat wil je niet hebben”.

De directeur omschrijft het afgelopen jaar als ‘een doffe ellende’. Op 12 maart had zijn bedrijf een orderportefeuille als nooit tevoren. Twee dagen later stond de teller op nul. “Alle bomen groeiden tot in de hemel in onze branche. Nu zijn we weer op onze plaats gezet. We weten dat het ook anders kan zijn.”