Vader, twee zoons en jongen (15) aangehouden voor autodiefstallen

Een 54-jarige man uit Den Bosch is zondag in Lith samen met zijn twee zoons en een 15-jarige jongen aangehouden voor autodiefstal. Na het doorzoeken van het huis van de Bosschenaar vond de politie nog meer gestolen auto's en een vuurwapen. De vader en zijn oudste zoon zitten nog vast.

Agenten zagen in de omgeving van het Rompertcentrum een BMW staan die gestolen bleek te zijn. Ze hielden de auto in de gaten en toen deze ging rijden, zetten ze de achtervolging in. Uiteindelijk stopten de agenten de auto op de Lithse Dijk, zo'n 16,5 kilometer verderop.