Sportschoolhouders zweten op laatste dag voor heropening

Spic en span: Masato is klaar voor de heropening. Op de zitplaats voor ouders staan nu de bokspalen opgeslagen (Foto; Masato). Volgende Vorige vergroot 1/2 Spic en span: Masato is klaar voor de heropening.

Woensdag 19 mei is een heuglijke dag voor iedereen met overtollige coronakilo’s. Al is de heropening van de sportscholen natuurlijk ook vooral een nieuwe start voor alle sportschoolhouders. Zij gebruikten de dinsdag massaal om alles in gereedheid te brengen om de leden woensdag weer binnen te verwelkomen.

Poetsen, dweilen, sjouwen met dumbells, kettlebells en bokspalen: de Brabantse gymeigenaren hadden vandaag hun eigen workout. “Eindelijk!”, grijnst Arlan Jongenelen van Masato in Roosendaal namens al zijn collega’s. “We kunnen weer terug naar binnen en doen wat we met z’n allen ooit hebben bedacht.”

"De angst ga ik absoluut niet missen."

Want voor de kleinere gyms die de afgelopen maanden wel een (aangepast) sportaanbod voorschotelden, was het vooral behelpen. “Dat bracht behoorlijk wat vindingrijkheid en kosten met zich mee. Nu hebben we simpelweg minder gesleep met spullen, minder gedoe en meer rust.”

Voorbeeld: Jongenelen waande zich tijdens de lockdown vaker weerman dan sportman. “We hebben extreme temperaturen meegemaakt. Afgelopen zomer bizarre hitte en in de winter echte vrieskou. En deze weken is het continu de vraag of het gaat regenen. Of de lessen wel doorgaan. De vraag of leden zich daardoor gaan afmelden of zelfs stoppen. Dat was wel een angst, ja, en dat ga ik absoluut niet missen.”

"Ik heb liever meer leden dan meer kijkers."

Jongenelen leende tijdens de lockdown onder meer materiaal uit aan zijn leden en bood online trainingsschema’s aan. Daardoor bleef het opzeggen van abonnementen hem grotendeels bespaard. “Dat werd gewaardeerd door de leden. Gelukkig maar, anders hadden we onze lasten niet kunnen betalen.”

Hoewel het vanaf woensdag nog enigszins behelpen blijft, zo mag Jongenelen binnen maar 30 man laten zweten, ziet hij de toekomst weer met vertrouwen tegemoet. “We hebben het overleefd. Nu kunnen we alle leden weer alle aandacht geven. Het zitgedeelte voor ouders is bijvoorbeeld gesneuveld, daar staan nu de bokspalen.” Lachend: ”Maar ja, ik heb dan ook liever meer leden dan meer kijkers.”

App ons!

Heb je een foutje gezien of een opmerking over dit artikel? Neem dan contact met ons op.