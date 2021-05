Dodelijk ongeluk zweefvliegtuig: lierkabel liet al drie keer eerder los

Een dag voor een dodelijk ongeluk vorige zomer met een zweefvliegtuig bij Vliegclub Gilzer Luchtvaart (GLC), liet de lierkabel van dat toestel al drie keer los. Dat zegt de Onderzoeksraad voor Veiligheidsraad na onderzoek. Bij het ongeluk kwam een vrouw om het leven, nadat opnieuw de lierkabel losraakte.

Een lierkabel wordt gebruikt om het zweefvliegtuig te laten opstijgen. Volgens de Veiligheidsraad stond in de regels van de zweefvliegclub niet specifiek vermeld dat het loslaten van een lierkabel gemeld moet worden als incident. Daardoor was binnen de club niet bekend dat er een probleem met de kabel was en werd het zweefvliegtuig gewoon gebruikt.