Sanne zit om zes uur 's ochtends al op terras: 'Maar wel aan de thee, hoor!

Om zes uur 's ochtends al op het terras zitten. Het is een beetje gekkenwerk, maar bij het bedrijf Livewall in Tilburg profiteerden ze woensdagochtend meteen van de versoepelde coronamaatregelen. Niet alleen mogen de terrassen nu langer open, ook mogen mensen weer naar sportscholen, zwembaden, pretparken en dierentuinen.

Sanne was een van de werknemers van Livewall die woensdagochtend meteen op het terras bij eetbar De Wagon in de Spoorzone plaatsnam. "Netjes aan de thee hoor!", lacht ze. "Omdat het weer kan, natuurlijk."

Dit doet ze samen met haar collega's, klanten van het bedrijf en relaties. In estafette, tot acht uur 's avonds. "Het is erg fijn om weer eens een keer live met elkaar op het terras te zitten en een keer iets anders te doen dan thuis achter de computer naar een beeldscherm staren", legde ze uit in het radioprogramma Wakker! op Omroep Brabant.

Gezang en drank

Bij café-bar Monkey's aan het Stratumseind in In Eindhoven was het 's ochtends vroeg zelfs groot feest. Een vriendengroep van twaalf man vierde daar de coronaversoepelingen met gezang en drank.

"We kwamen hier al om vijf voor zes aan en om zes uur zijn we meteen op het terras gaan zitten", vertelt Suzanne. "Dit is onze stamkroeg en wij zitten hier allemaal in pyjama en onesies en hebben onze pantoffels aan. Een stukje verder in de straat zitten ook al mensen, maar die vinden wij een beetje saai. Wij zijn al lekker vrolijk. Het is hier gezelliger. En we blijven nog wel even!'

Dat ze om zo vroeg op het terras te zitten haar nachtrust moest opofferen, vindt Suzanne niet erg. "Nee joh, we hebben dit zo erg gemist! En we vinden dat we de horeca wel wat extra mogen steunen!"

In de video zie je het feestje op het terras in Eindhoven:

