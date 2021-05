Pinksterweekend valt in het water: kans op regen, hagel en onweer

Foto: Ab Donker vergroot

Mogen de pretparken, buitenmusea en dierentuinen na lang wachten weer open: zit het weer niet mee. Het lange Pinksterweekend wordt ronduit wisselvallig. Dagelijks is er kans op buien, mogelijk ook met wat hagel of een klap onweer.

"Je moet echt je momenten gaan pakken", vertelt meteoroloog Wilfred Janssen van Infoplaza. "Als je precies om de buien heen weet te plannen, valt er misschien nog wat van te maken. De buien vallen vaak erg lokaal."

Onweer

Vooral zaterdag krijgen we stevige wind en veel bewolking. In de middag wordt het dan weer wat vriendelijker en is vanuit het westen meer ruimte voor de zon. "Dan kunnen nog wel pittige buien vallen met hagel en onweer." De temperatuur wordt maximaal 15 graden.

Op de Pinksterzondag is het dan wat minder nat en er staat minder wind. Verspreid zullen er naar verwachting wel een aantal buien vallen. Wilfred: "Verwacht niet te veel zon, want ook dan is er flink wat sluierbewolking." Het wordt 13 tot 14 graden, wat koud voor de tijd van het jaar is.

Meer ruimte voor zon

Op maandag komt er een nieuw regengebied. Het wordt flink bewolkt. "Vooral in het oosten kans op regen. In de middag is er meer ruimte voor de zon, maar er zijn ook stapelwolken." Het wordt een graad of vijftien.

"Het is dus koud voor de tijd van het jaar", weet Wilfred. Normaal liggen de temperaturen nu op zo'n 18 graden in onze zuidelijke provincie.

