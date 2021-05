Versoepelingen! Test hier of jij weet wat er wel en nog niet mag

De attractie Symbolica blijft de komende tijd gesloten; alleen buitenattracties gaan open. vergroot

Tientallen persconferenties hebben we inmiddels achter de rug, waarin Mark Rutte en Hugo de Jonge telkens nieuwe coronamaatregelen of juist weer versoepelingen aankondigen. Woensdag is er weer het een en ander versoepeld. Kun jij het nog bijbenen?

Janneke Bosch Geschreven door

Zie jij door alle routekaarten, dashboarden en openingsstappen het bos nog? Test jezelf: wat mag er nu wel, en wat mag er (nog) niet?



