Nikkie de Jager steelt de show op het Eurovisie Songfestival

Niet alleen de liedjes en de artiesten oogstten lof dinsdagavond tijdens de eerste halve finale van het Eurovisie Songfestival. Ook de Udense Nikkie de Jager kon op veel lovende woorden rekenen. Ze presenteerde de show vanuit Ahoy in Rotterdam, samen met Chantal Janzen, Jan Smit en Edsilia Rombley.

Het was voor het eerst dat De Jager een show van dergelijk formaat presenteerde. Maar ze was als een vis in het water. Dat viel ook veel kijkers op, die online hun enthousiasme voor de Udense niet onder stoelen of banken staken.