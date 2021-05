Enorme luidsprekers afgepakt van herrie schoppende kraker in Uden

vergroot

De politie heeft dinsdagnacht enorme speakers in beslag genomen in een kraakpand aan de Kastanjeweg in Uden. Een kraker had al tientallen keren geluidsoverlast veroorzaakt.

De laatste keer was de man al gewaarschuwd dat zijn spullen afgepakt zouden worden als hij zo door zou gaan. De politie kreeg dinsdagnacht rond half drie weer een melding van geluidsoverlast. En dus deden de agenten waarmee ze eerder al hadden gedreigd.

De lawaaimaker woont in een gekraakt bedrijfspand. Naast een aantal speakers zijn ook meerdere versterkers in beslag genomen.

App ons!

Heb je een foutje gezien of een opmerking over dit artikel? Neem dan contact met ons op.