Vrachtwagen verliest trailer op de N279 bij Heeswijk-Dinther

Op de N279 (Helmond-Den Bosch) bij Heeswijk-Dinther heeft woensdagochtend een vrachtwagen zijn trailer verloren. Zover bekend is niemand gewond geraakt. Hoe het precies kon gebeuren is onduidelijk.

De vrachtwagen reed in de richting van Veghel. Volgens een ooggetuige reed de bestuurder na het ongeluk een stukje door en is hij vervolgens gekeerd. Hij staat nu in de berm bij de plek van het ongeluk.

Een flink stuk van de vangrail is beschadigd. De vrachtwagen wordt nu geborgen. De trailer van het voertuig is leeg. In beide richtingen is één rijstrook afgesloten, omdat de trailer in de middenberm staat. Hoelang dit gaat duren is onduidelijk.